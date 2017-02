Rabiot, Gomis, Hernandez : les 9 infos mercato qui vous ont échappé mardi

Rabiot pas pressé de prolonger au PSG

Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2019, Adrien Rabiot dispose d'une proposition de prolongation de contrat. Mais pour le moment, il ne souhaite pas y penser : "Le club nous a fait une proposition mais très sincèrement, je n’ai pas envie de me précipiter, de me prendre la tête avec ça. Je suis sous contrat jusqu’en 2019, ce n’est pas urgent. On aura le temps d’en reparler à la fin de la saison. Le club est au courant." a-t-il confié au Figaro, avant d'insister sur la notion de projet : "Je veux vraiment pouvoir grandir avec le club, l’emmener très haut, gagner des titres et l’aider à prendre une autre dimension. C’est surtout le projet qui est important. Si le projet continue d’avancer comme ça, bien sûr que j’aimerais rester et en faire partie."

Notre avis : les négociations traineront sans doute en longueur, mais le PSG fera tout pour prolonger son milieu de terrain dans les mois à venir.

Gomis et Vainqueur dans l'expectative

Prêtés sans option d'achat à l'OM par Swansea et l'AS Roma, Bafétimbi Gomis et William Vainqueur ne savent pas encore de quoi leur avenir sera fait. Selon France Football, l'OM n'a pas encore entamé de démarches pour les recruter définitivement. Meilleur buteur du club cette saison et capitaine, Gomis aimerait rester, mais entendrait bien conserver son salaire gallois. L'AS Roma aurait elle été approchée par plusieurs clubs l'hiver dernier pour son milieu de terrain, encore sous contrat jusqu'en 2018, et l'OM n'aurait pas encore bougé non plus sur ce dossier.

Notre avis : même si l'OM visera des joueurs d'un calibre supérieur l'été prochain, il ferait bien de conserver ces deux éléments, indispensables cette saison.

Bafetimbi Gomis buteur lors de Marseille - Montpellier en Ligue 1 le 27 janvier 2017AFP

Placide va signer à Guingamp

Dans des propos rapportés par Ouest-France, Antoine Kombouaré a annoncé la signature à venir de Johnny Placide jusqu'à la fin de saison. Libre depuis son départ de Reims l'été dernier, le gardien de 29 ans sera la nouvelle doublure de Karl-Johan Johnsson à Guingamp suite à la blessure fin janvier de Romain Salin.

Notre avis : une doublure qui apporte plus de garanties sur le papier que l'inexpérimenté Théo Guivarch (21 ans).

Guardiola en pince toujours pour les frères Hernandez

Déjà intéressé l'été dernier par les deux défenseurs français de l'Atlético Madrid, Lucas et Theo Hernandez, l'entraîneur de Manchester City compterait revenir à la charge cet été à en croire le Sun. Le tabloïd pense que City pourrait les enrôler pour 46 millions d'euros, soit le montant cumulé supposé de leurs clauses libératoires. Or comme le rappelle Mundo Deportivo, la clause de Theo Hernandez (19 ans), prêté cette saison à Alavés, est passé de 6 à 24 millions d'euros l'été dernier. Celle de son grand frère étant fixée à 40 millions, les Citizens devront donc débourser au moins 64 millions d'euros s'ils veulent enrôler les deux hommes.

Notre avis : deux joueurs prometteurs et talentueux qui seront très courtisés cet été. Manchester City va devoir se montrer convaincant.

Lucas Hernandez (Atlético Madrid)AFP

Rashford sur le départ cet été ?

Victime de l'arrivée estivale de Zlatan Ibrahimovic, Marcus Rashford joue rarement en pointe cette saison et partage son temps de jeu avec Anthony Martial sur le côté gauche de l'attaque des Red Devils. Selon le Times, cette situation commencerait à agacer l'international anglais de 19 ans, qui se poserait des questions sur son avenir. Une information démentie par plusieurs autres médias anglais, dont le Manchester Evening News, qui assurent que le jeune homme n'a aucune intention de quitter l'écurie de Mourinho. Depuis le début de saison, Rashford a disputé 31 matches avec MU, dont 17 en tant que titulaire, pour 6 buts.

Notre avis : il joue beaucoup pour son âge et progresse à chaque entraînement aux côtés des stars qu'il côtoie. Un départ ne serait pas forcément une bonne idée pour lui.

Ricardo Rodriguez serait déjà d'accord avec l'Inter Milan

Cité au PSG et à l'OM cet hiver, le latéral gauche de Wolfsburg plaît aussi beaucoup à l'Inter Milan. Selon La Gazzetta dello Sport, Ricardo Rodriguez a déjà trouvé un accord avec le club lombard, qui doit désormais s'entendre avec les Loups, qui exigent le paiement de la clause libératoire de leur joueur, fixée à 22 millions d'euros, pour le libérer. Somme que l'Inter ne serait pour le moment pas disposée à débourser.

Notre avis : sûrement le plus beau coup à réaliser l'été prochain au poste de latéral gauche.

Ricardo Rodriguez avec le VfL Wolfsburg - 2016Panoramic

Bentaleb va rester à Schalke 04

Prêté depuis l'été dernier à Schalke 04 par Tottenham, Nabil Bentaleb devrait être acheté définitivement par le club allemand. Selon Bild et Sky Sports, une clause dans le contrat de prêt de l'international algérien permettrait au club allemand de le recruter définitivement contre 19 millions d'euros s'il venait à disputer au moins 20 matches de Bundesliga cette saison. Bentaleb en a disputé pour le moment 19 et devrait jouer ce dimanche contre Cologne.

Notre avis : vu l'adaptation rapide de Bentaleb, Schalke 04 ne doit pas regretter d'avoir inséré cette clause lors de son prêt.

L'Atlético Madrid prolonge Thomas Partey

Apparu à huit reprises cette saison sous les ordres de Diego Simeone, l'international ghanéen Thomas Partey (23 ans) a prolongé jusqu'en 2022 avec l'Atlético Madrid. "Je suis très content. Je veux continuer à progresser à l'Atlético." a confié le joueur sur le site du club madrilène.

Notre avis : un joueur qui a un vrai potentiel mais qui devra sûrement être prêté pour continuer à progresser.

Pescara vire son entraîneur Massimo Oddo

Conforté lundi dans ses fonctions, Massimo Oddo a été limogé ce mardi par Pescara, bon dernier de Serie A avec seulement une victoire et neuf points pris en 24 journées. Luciano Zauri va assurer l'intérim.

Notre avis : Pescara mise sur le fameux "choc psychologique". Vu sa situation, il n'a pas grand chose à perdre de toute façon.