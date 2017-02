Rabiot, Pirlo, Agüero : les 6 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Tottenham va tenter sa chance cet été pour Rabiot

En répétant dimanche sur Europe 1 qu'il n'était pas pressé de prolonger au PSG, Adrien Rabiot a réveillé l'imagination des tabloïds anglais. "Dans le football actuel, c’est compliqué de se projeter très loin. Ma prolongation ? Je suis sous contrat jusqu’en 2019 et je pense que ce n’est pas pressé. (...) S’il y a des offres de grands clubs, cela demande à être étudié", a ainsi confié le milieu parisien, qui avait déjà tenu le même discours il y a deux semaines avant d'affronter le Barça. Pour le Daily Mirror, cette déclaration devrait inciter Tottenham à passer à l'action cet été. Le club londonien avait déjà essayé d'attirer Rabiot par le passé, en vain.

Notre avis : si Rabiot doit un jour quitter le PSG, ce qui semble peu probable à court et moyen terme, il visera un club plus huppé que Tottenham.

En 2011, Leonardo voulait Pirlo au PSG

Nous sommes en juillet 2011 et Leonardo vient de revenir au PSG, en qualité de directeur sportif. Cet été-là, il recrute notamment Blaise Matuidi (ASSE) et Mohamed Sissoko (Juventus). Sur Sky Italia, le Brésilien a révélé dimanche soir qu'il avait tenté quelques semaines plus tôt de faire venir Andrea Pirlo, alors en fin de contrat à l'AC Milan. "J'ai déjà signé avec la Juve, tu m'aurais appelé deux jours avant et je venais" ,lui aurait alors répondu The Maestro. Six mois plus tard, Leonardo recrutait Thiago Motta au mercato d'hiver avant de faire signer l'été suivant un certain Marco Verratti.

Notre avis : Pirlo au PSG, cela aurait évidemment été un joli coup, mais avec Motta et Verratti, Paris s'en est très bien sorti.

Andrea PirloAFP

Direction le Real Madrid pour Agüero ?

Alors qu'il a assuré vouloir rester à Manchester City après son doublé face à l'AS Monaco, Sergio Agüero souhaiterait-il en réalité signer au Real Madrid cet été ? C'est ce qu'affirme The Sun dans son édition du jour, basant son argumentation sur le fait que l'Argentin ne joue en ce moment que parce que Gabriel Jesus est blessé. Le tabloïd anglais pense ainsi que le Kun demandera à partir cet été s'il est de nouveau relégué sur le banc au retour de blessure du Brésilien. Le Sun ajoute que Manchester City réclamera au moins 70 millions d'euros pour son buteur.

Notre avis : une rumeur qui n'est pas nouvelle et dont on va encore entendre parler dans les prochains mois.

Aguero celebrates against BournemouthAFP

L'OL et l'AS Monaco lorgnent Tielemans

Encore auteur d'un but fantastique ce week-end avec Anderlecht, le jeune milieu de terrain belge Youri Tielemans (19 ans) est annoncé dans le viseur de l'Olympique Lyonnais et de l'AS Monaco par La Dernière Heure. Mais selon le média belge, l'Atlético Madrid est toujours en pole position pour rafler la signature du milieu des Mauves, estimé à 25 millions d'euros. Reste à savoir si le club madrilène pourra recruter cet été. Les Colchoneros attendent la décision du TAS d'ici le mois de juin.

Notre avis : les deux clubs français ont bien raison de s'intéresser à ce talentueux joueur, mais la tâche s'annonce difficile pour eux.

Jonathan Soriano file en Chine

Ancien joueur du Barça B, Jonathan Soriano enfilait les buts comme des perles depuis cinq ans en Autriche (172 au total) sous les couleurs du Red Bull Salzburg. A 31 ans, l'avant-centre espagnol a décidé de rejoindre la Chine et plus précisément le Beijing Guoan, qui aurait déboursé 10 millions d'euros pour s'attacher ses services. Le joueur a lui signé un contrat de deux ans.

Notre avis : dommage qu'un club français n'ait pas tenté sa chance cet hiver.

Marco Amelia retrouve un club en Serie B

Recruté à Chelsea la saison passée (où il n'a pas joué) suite à la blessure de Thibaut Courtois, le gardien italien Marco Amelia était libre depuis l'été dernier. Âgé de 34 ans, l'ancien portier de Livourne et de l'AC Milan s'est engagé jusqu'en fin de saison avec Vicenza, actuel 20e de Serie B (sur 22). Il y retrouvera un autre champion du monde 2006 en fin de carrière, Cristian Zaccardo.