Rooney, Dani Alves, Nagatomo : les 12 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Rooney est heureux à Manchester United

Convoité notamment par le Guangzhou Evergrande, Wayne Rooney a fait part de son attachement à Manchester United, dont il est devenu ce week-end le meilleur buteur de l'Histoire. "Je suis dévoué au club, je suis ici depuis longtemps, a déclaré l'attaquant des Red Devils sur Sky Sports. Le football est un jeu étrange. Les choses peuvent changer très vite mais je suis heureux à Manchester United." Son entraîneur José Mourinho a par ailleurs indiqué qu'il ne s'opposerait pas à un départ de Rooney si celui-ci le demandait.

Notre avis : il le dit lui-même, tout va très vite en football. Si MU recrute un cador offensif cet été, il sera peut-être contraint de revoir ses plans.

Dani Alves a la cote en Chine

Déjà courtisé par des clubs chinois lorsqu'il était au Barça, Dani Alves aurait toujours la cote en Super League chinoise. Selon France Football, le Hebei Fortune, le Tianjin Quanjian et surtout le Shanghai SIPG sont intéressés. Ce dernier club, entraîné par André Villas-Boas, aurait même proposé un salaire de 10 millions d'euros net par an au latéral droit brésilien de 33 ans, sous contrat jusqu'en 2018 avec la Juventus.



Notre avis : il a déjà refusé la Chine par le passé et comme pour Rooney, on croit plus à un départ cet été que cet hiver.

Arda Turan veut rester au Barça

Disposant lui aussi d'offres lucratives en provenance de Chine, Arda Turan ne compte pas quitter le Barça, où il est sous contrat jusqu'en juin 2020. Il l'a publiquement et clairement fait savoir. "Je suis très heureux à Barcelone, a confié le milieu offensif turc sur beIN Sports Espagne. J'ai un contrat jusqu'à mes 33 ans, et je compte aller au bout de ce contrat."



Notre avis : une déclaration d'amour logique vu le plaisir qu'il prend et qu'il donne cette saison (12 buts et 7 passes décisives en 23 apparitions).

Arda Turan et Lionel MessiAFP

Arsenal lorgne un champion d'Europe portugais

Inactif durant ce mercato d'hiver, à l'exception du recrutement du jeune latéral gauche Cohen Bramall, Arsenal a un œil sur Danilo Pereira (25 ans) selon A Bola. Champion d'Europe avec le Portugal cet été, le milieu défensif de Porto aurait ainsi été supervisé à plusieurs reprises par les Gunners cette saison. Danilo est sous contrat avec le FCP jusqu'en juin 2020 et sa clause libératoire s'élève à 40 millions d'euros.

Notre avis : valeur sûre à son poste, Danilo sera sûrement courtisé par tous les grands clubs anglais l'été prochain.

Vers une quatrième offre de l'OM pour Payet

Selon RMC, l'OM a transmis vendredi dernier une troisième offre de 27 millions d'euros à West Ham pour Dimitri Payet. Offre refusée par les Hammers, qui ne réclameraient désormais "que" 30 millions (soit moins que les 34 voire 40 réclamés au départ). Les négociations sont censées avoir repris lundi matin entre les deux clubs et une quatrième offre de l'OM est attendue sous peu.



Notre avis : l'OM continue de se rapprocher doucement mais sûrement des exigences de West Ham. Et il lui reste encore 8 jours pour mettre le ballon au fond des filets.

Nagatomo, la nouvelle piste défensive de l'OM

En quête d'un latéral gauche cet hiver, l'OM a été associé à de nombreux joueurs, de Jordan Amavi (Aston Villa) à Jetro Willems (PSV) en passant par Patrice Evra (Juventus) ou encore Ricardo Rodriguez (Wolfsburg). Selon Canal Plus, Yuto Nagatomo (30 ans) est aussi dans le viseur du club phocéen. Sous contrat jusqu'en 2019 à l'Inter, le latéral gauche japonais n'a disputé que 7 matches de Serie A cette saison.



Notre avis : une piste beaucoup moins séduisante pour l'OM que les autres citées précédemment.

Everton officialise (enfin) le prêt de Deulofeu à l'AC Milan

Cette fois, c'est la bonne : Gerard Deulofeu est prêté jusqu'en fin de saison à l'AC Milan par Everton, qui a officialisé la nouvelle dans un communiqué. Vendredi dernier, le club italien avait déjà annoncé le prêt de l'ailier espagnol, mais les Toffees avaient ensuite démenti.



Notre avis : un soulagement pour tout le monde, nous y compris.

Comme convenu, Bodmer rebondit à Guingamp









Notre avis : son expérience va faire du bien à l'En Avant, engagé dans une palpitante deuxième partie de saison. Libre depuis son départ de Nice où il ne jouait plus beaucoup depuis l'arrivée de Lucien Favre , le polyvalent Mathieu Bodmer (34 ans) va finir la saison à Guingamp, fringuant 5e de Ligue 1. Il va y retrouver Antoine Kombouaré , qui l'avait fait venir au PSG en 2010.Notre avis : son expérience va faire du bien à l'En Avant, engagé dans une palpitante deuxième partie de saison.

Corentin Jean officiellement prêté à Toulouse

L'information avait filtré sur les réseaux sociaux ce week-end, elle est désormais officielle : l'attaquant monégasque Corentin Jean (21 ans) est prêté jusqu'en fin de saison, sans option d'achat, au TFC. Cette saison, il n'a fait que 5 apparitions avec l'AS Monaco.



Notre avis : une bonne nouvelle pour le temps de jeu de Corentin Jean et pour Toulouse, qui n'a marqué que trois buts lors de ses six dernières sorties.

Yattara va finir la saison à Auxerre

C'est officiel : l'attaquant guinéen Mohamed Yattara (23 ans) est prêté à l'AJA. L'ancien joueur de l'OL et d'Angers ne jouait pas au Standard de Liège et va donc finir la saison à Auxerre, qui enregistre sa deuxième recrue de l'hiver après Birama Touré, lui aussi prêté par le club belge.



Notre avis : plus mauvaise attaque de Ligue 2, l'AJA avait un besoin urgent à ce poste.

Ongenda annonce son départ du PSG

Sur son compte Instagram, Hervin Ongenda a confirmé son départ du PSG, où il était en fin de contrat dans six mois et ne jouait jamais en équipe première. A 21 ans, l'attaquant parisien va signer jusqu'en 2020 au PEC Zwolle, aux Pays-Bas, selon RMC.



Notre avis : espérons qu'il aura plus de temps de jeu là-bas que le Brésilien Gustavo Hebling, également prêté au club néerlandais par le PSG.

Markovic file à Hull City