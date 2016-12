Rooney, Sissoko, van Dijk : Les 5 infos mercato qui vous ont échappé samedi

Manchester : Rooney aurait deux offres astronomiques de Chine

Wayne Rooney aurait des offres venant de Chine pour cet été. Selon le Daily Mirror, deux formations de la Super League chinoise offriraient 700 000 livres par semaine, soit plus de 40 millions d'euros par an, à l'attaquant de Manchester United.

Notre avis : Les offres venant des clubs de la Super League chinoise donnent décidément le tournis.

Wayne Rooney (Manchester United)AFP

Caen cherche à gauche

Selon Ouest-France, Caen aurait fait du couloir gauche sa priorité pour ce mercato. Le Stade Malherbe souhaite un joueur pour pallier un forfait de Vincent Bessat. Mais un joueur au milieu de terrain est aussi envisagé, annonce le quotidien régional.

Notre avis : Ca ne fera pas de mal à Caen, qui pointe à la 19e place de la L1.

Southampton ne compte pas lâcher van Dijk

Southampton ne souhaite pas se séparer de Virgil van Dijk. Le défenseur central de 25 ans ne partira pas cet hiver, expliquent ainsi les Saints aux différents prétendants, selon le Telegraph. Et d'après le Sun, Claude Puel aurait même annoncé à Manchester City qu'il faudra attendre trois ans pour voir le Néerlandais quitter Southampton. En plus de City, Liverpool et Manchester United ou encore le PSG sont sur les rangs.

Notre avis : Dans trois ans, ça semble un peu optimiste pour Southampton. Mais Virgil van Dijk ne devrait pas partir cet hiver. Ou alors contre un très gros chèque.

Un échange Sissoko-Barkley ?

D'après le Sunday People, Ronald Koeman, le manager d'Everton, penserait à proposer un échange à Tottenham entre Ross Barkley et Moussa Sissoko. Arrivé cet été à Londres, le milieu offensif des Bleus n'a joué que cinq matches de Premier League en tant que titulaire avec le club londonien et n’est pas vraiment dans les petits papiers de Mauricio Pochettino. Même chose pour le talentueux meneur anglais, dans le dur depuis plusieurs semaines et souvent relégué sur le banc par Koeman.

Notre avis : Sissoko devrait rester à Tottenham pour tenter de gagner une place de titulaire. Mais un échange avec Barkley pourrait être très tentant pour les Spurs…

Moussa Sissoko (Tottenham)Panoramic

Bacca dans le viseur de West Ham

Selon la Gazzetta dello Sport, West Ham s'intéresse à Carlos Bacca, l'attaquant de l'AC Milan. Selon le quotidien italien, l'ancien buteur de Séville serait visé pour remplacer Simone Zaza, qui pourrait lui quitter les Hammers dès cet hiver.

Notre avis : On voit mal l'AC Milan lâcher son attaquant cet hiver.