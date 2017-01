Sakho, Augustin, Arsenal : les 13 infos mercato qui vous ont échappé ce mardi

Liverpool réclame une fortune pour Sakho

Voilà qui pourrait refroidir plus d'un courtisan de Mamadou Sakho. Plus apparu en équipe première de Liverpool depuis avril dernier, le défenseur français cherche une porte de sortie cet hiver. Mais selon la BBC, les Reds ne comptent pas faciliter son départ puisqu'ils réclament pas moins de 23 millions d'euros pour obtenir ses services. Galatasaray, Southampton et le Séville FC, qui font partie des clubs intéressés, accepteront-ils de payer une telle somme pour un joueur qui n'a plus joué au haut niveau depuis plusieurs mois ?

Notre avis : Liverpool va devoir revoir ce prix à la baisse d'ici le 31 janvier s'il souhaite vendre son international français.

Mamadou Sakho (Liverpool)Panoramic

L'OM a fait une offre à Montpellier pour Sanson

Invité de l'émission "Team Duga", mardi soir sur RMC, Laurent Nicollin, le président délégué de Montpellier, a révélé que le MHSC avait reçu une offre ferme de l'OM pour le milieu de terrain Morgan Sanson. "Il est sollicité. Des clubs le veulent maintenant, d’autres au mois de juin. J’ai notamment reçu une offre de l’OM tout à l’heure. Des choses nous intéressent, d’autres non (...) On a ciblé 15 millions d’euros", a indiqué le dirigeant.

Notre avis : Marseille a ciblé un superbe joueur. Sa qualité de passe, son sens du jeu et sa technique en font un des meilleurs joueurs sur le marché français à ce poste.

Nice a fait une offre à Sirigu

Dans le dur à Séville, où il est prêté par le PSG, Salvatore Sirigu pourrait changer d'air cet hiver. Selon le Corriere dello Sport, son agent a rencontré les dirigeants de Nice lundi. Ces derniers offriraient au portier italien un contrat de trois ans et demi, mais son salaire parisien (près de 3 millions d'euros net par an) pose problème. Le PSG hésiterait aussi à renforcer un concurrent pour le titre, tandis que Sirigu, au-delà de la considération économique, ne se verrait pas s'engager si longtemps avec le club niçois, lui qui souhaite rentrer en Italie à moyen terme. Une décision devrait être prise dans les 48 heures par le joueur et le PSG selon le média italien.

Notre avis : Il doit absolument changer de club pour retrouver du temps de jeu et devra accepter de revoir ses émoluments à la baisse s'il souhaite rejoindre un challenge sportif intéressant.

Augustin invité à quitter le PSG

Jean-Kévin Augustin (19 ans) souhaite rester au PSG cet hiver selon Téléfoot. Seul hic, le PSG cherche un avant-centre supplémentaire au mercato et son entraîneur Unai Emery pense qu'il est préférable pour lui d'aller gagner du temps de jeu ailleurs : "Il doit jouer et prendre de l'expérience afin de démontrer sa capacité à jouer. (...) Être prêté, c'est la bonne décision pour tout le monde." a confié l'entraîneur espagnol en point presse.

Notre avis : Unai Emery ne comptant pas sur lui à court terme, il doit se résoudre à se faire prêter. A son âge, il faut jouer pour progresser.

Le FC Porto vise Eder pour cet hiver

Six mois après son but historique face aux Bleus, Eder pourrait rentrer au pays. Selon le quotidien portugais A Bola, le FC Porto aimerait en effet le rapatrier sous forme de prêt pour jouer les doublures d'André Silva. Sous contrat jusqu'en 2020 avec le LOSC, Eder n'a inscrit que 4 buts cette saison.

Notre avis : L'opinion de la nouvelle équipe dirigeante du LOSC sera primordiale dans ce dossier. Conspué dans les stades de Ligue 1, Eder pourrait être tenté de retourner au pays, dans un club prestigieux.

Eder (LOSC)Eurosport

Alessandrini plaît en MLS

Blessé ou décevant depuis son arrivée à l'OM en 2014, Romain Alessandrini pourrait filer aux USA. Selon ESPN, l'ailier de l'OM intéresse grandement le LA Galaxy qui souhaite se renforcer après les départs de Steven Gerrard et Robbie Keane. La franchise américaine espère aussi signer Jonathan Dos Santos (Villarreal).

Notre avis : Le numéro 11 marseillais n'a pas vraiment d'avenir dans l'OM Champions Project. Reste à savoir si à 27 ans, il souhaite abandonner l'Europe.

Arsenal recrute en 7e division !

Encore ouvrier dans une usine de voitures la semaine dernière, le jeune latéral gauche Cohen Bramall débarque à Arsenal. Âgé de 20 ans, il évoluait jusque-là en 7e division anglaise à Hednesford Town. Comparé à Ashley Cole par Arsène Wenger, Cohen Bramall vit un rêve éveillé, lui qui évoluera dans un premier temps avec la réserve des Gunners.

Notre avis : Un recrutement qui confortera ceux qui reprochent à Wenger de ne pas enrôler des joueurs plus expérimentés.

Le Real Madrid prête Ødegaard aux Pays-Bas

Le futur ex-crack du football mondial Martin Ødegaard (18 ans) a enfin trouvé un point de chute. Annoncé un temps au Stade Rennais, le jeune Norvégien rejoint Heerenveen (Pays-Bas) pour 18 mois, en prêt.



Notre avis : La première division néerlandaise sera certainement plus intéressante pour sa progression que la troisième division espagnole.

Martin Odegaard contre Leonesa en Copa del ReyImago

Mollo signe au Zénith jusqu'en 2020

Nous en parlions hier, c'est désormais acté, Yohan Mollo va poursuivre sa carrière au Zénith Saint-Pétersbourg où il portera le numéro 24 et a signé jusqu'en 2020 contre environ 3 millions d'euros. "Je suis très heureux d'être ici, être dans un si grand club est le rêve de tout footballeur. J'ai travaillé dur pour arriver ici", a confié l'ancien Stéphanois, auteur de 5 buts et 4 passes décisives cette saison en championnat russe.

Notre avis : Quand il a été prêté, puis transféré, au Krylia Sovetov, personne n'aurait misé un kopeck sur une telle trajectoire. C'est son mérite.

Jovetic prêté avec option d'achat à Séville

Stevan Jovetic est le deuxième renfort hivernal du Séville FC après Clément Lenglet. Comme convenu, l'attaquant monténégrin de l'Inter Milan a été prêté avec option d'achat au club andalou, où il portera le numéro 16. La presse andalouse parlait ce matin d'une option d'achat de 14 millions d'euros.

Notre avis : Jovetic avait des offres en Chine et a préféré le challenge andalou où il offre à Sampaoli une nouvelle solution intéressante en attaque

Le Bayern Munich prête Badstuber à Schalke 04

C'est officiel aussi, le défenseur central allemand du Bayern Munich est prêté à Schalke 04 jusqu'en fin de saison. Souvent blessé, Badstuber ne rentrait pas dans les plans d'Ancelotti à Munich. On ne sait pas encore si le Bayern lui a prolongé son contrat (qui expire en juin), avant de le prêter.

Notre avis : Une opération logique au vu de la situation du joueur, qui ne jouait plus au Bayern Munich.

Taarabt va tenter de se relancer en Italie

Mis à l'écart depuis plus d'un an et demi au Benfica Lisbonne, Adel Taarabt va tenter de reprendre le fil de sa carrière au Genoa, 12e de Serie A. L'international marocain de 27 ans y est prêté pour 18 mois.

Notre avis : Son prêt à l'AC Milan en 2014 avait laissé entrevoir un vrai talent. Reste à savoir où il en est physiquement après tant de mois sans jouer au haut niveau.

Vanden Borre veut raccrocher les crampons... à 29 ans

"Le corps et la tête ne suivent plus." Prêté à Montpellier l'été dernier par Anderlecht, Anthony Vanden Borre a décidé d'arrêter sa carrière selon La Dernière Heure. Une information confirmée par Anderlecht, qui a prévu de rencontrer l'international belge de 29 ans la semaine prochaine pour faire le point et connaître ses envies pour la suite.

Notre avis : Il ne sera pas spécialement regretté à Montpellier, où il n'a disputé que 10 matches depuis l'été dernier