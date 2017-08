Seri, Sanchez, Mahrez : les 18 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Le PSG réactive la piste Seri...

Après avoir bouclé le transfert historique de Neymar, le PSG s'active de nouveau sur le dossier Jean-Michaël Seri selon Le Parisien. Le milieu de terrain ivoirien de Nice plaît aux Parisiens depuis de nombreux mois et le PSG compte toujours se renforcer au milieu, surtout si Blaise Matuidi s'en va. De son côté, Nice réclamerait toujours 40 millions pour son joueur, également courtisé en Angleterre (Arsenal, Tottenham), en Italie (AS Roma) et en Espagne (FC Barcelone).

Notre avis : Les performances de Seri face à l'Ajax ont dû finir de convaincre le PSG de passer à l'action. Mais Nice ne le lâchera sans doute pas avant la fin des barrages.

... et ferme la porte pour Pastore

Si Neymar a récupéré son numéro 10, qu'il avait lui-même récupéré après le départ de Zlatan Ibrahimovic, Javier Pastore ne devrait a priori pas quitter le PSG cet été. Sur le site italien TuttoMercatoWeb, son agent a en effet expliqué qu'il n'était pas à vendre et que le club parisien avait même repoussé une grosse offre : "Javier ne quittera pas le club, c'est un joueur important de l'équipe. Des approches d’autres clubs ? Bien sûr, je ne le nie pas, mais le PSG a tout refusé, en particulier une offre très importante. Il estime qu’il est intransférable. Quels clubs ? Par respect, je ne peux pas en parler… Mais je le répète, pour le PSG, Javier est invendable", a confié Marcelo Simonian.

Notre avis : Il sera intéressant de voir comment Emery l'utilise cette saison. En meneur de jeu dans un 4-2-3-1 ?

Ghezzal fonce vers Monaco...

Selon L'Equipe, Rachid Ghezzal pourrait s'engager avec Monaco. Libre depuis la fin de son contrat avec Lyon, le milieu offensif international algérien, qui a été en contact avec l'AC Milan notamment, était aussi sur les tablettes de Nice. Mais il pourrait atterrir sur le Rocher, où sa capacité à jouer sur les deux côtés plaît et où une jolie prime à la signature de 3 millions d'euros l'attendrait. Le quotidien français lie cette arrivée à un possible départ de son milieu offensif gaucher Thomas Lemar à Arsenal.

Notre avis : Un joueur intéressant et libre, mais passer à gauche de Lemar à Ghezzal serait clairement une régression pour Monaco. Et côté droit, l'ASM est déjà bien fournie.

... également associé à Alexis Sanchez

A en croire le Sun, Monaco aurait une autre idée, plus sexy sur le papier. L'ASM pourrait ainsi profiter de l'intérêt des Gunners pour Lemar pour faire une offre de 50 millions d'euros pour... Alexis Sanchez. Un joueur qu'Arsène Wenger répète vouloir garder absolument cet été, à un an de la fin de son contrat.

Notre avis : Alexis Sanchez peut jouer sur le côté et dans l'axe. En cas de départ de Mbappé et/ou de Lemar, ce serait un super renfort pour Monaco, mais le Sun n'est pas une source très fiable. On n'y croit pas trop.

Wenger, SanchezGetty Images

Iñigo Martinez d'accord pour rejoindre le Barça

Selon Sport, Iñigo Martínez a donné son accord pour signer avec le FC Barcelone. Le quotidien catalan explique que le transfert pourrait être imminent. Les Blaugrana vont payer la clause de 32 millions d'euros et le défenseur de la Real Sociedad va signer pour cinq ans. Ernesto Valverde en personne aurait demandé ce renfort à ses dirigeants.

Notre avis : Une valeur sûre de la Liga, qui joue au même poste qu'Umtiti.

Chelsea lorgne aussi Van Dijk...

Selon The Times, Chelsea pourrait entrer dans la danse pour Virgil van Dijk. Les Blues pourraient faire une offre de plus de 55 millions d'euros à Southampton pour son défenseur néerlandais, qui est suivi depuis de longues semaines par Liverpool.

Notre avis : Chelsea a déjà recruté Rüdiger en défense centrale et compte aussi Cahill, David Luiz et Azpilicueta. Cela fait beaucoup, non ?

Virgil van Dijk of Southampton reactsGetty Images

... et s'amuse de la rumeur Hazard

Pas encore totalement remis sur pied après sa blessure à la cheville de juin dernier, Eden Hazard a été envoyé au FC Barcelone jeudi par The Sun. Une rumeur qui a fait sourire Antonio Conte ce vendredi en conférence de presse : "Nous essayons d'acheter des joueurs, pas d'en vendre. Il y a des rumeurs, mais Eden est très heureux de rester chez nous et de commencer cette nouvelle saison." En Catalogne, la piste la plus chaude pour remplacer Neymar mène à Ousmane Dembélé, tandis que Coutinho est également espéré, mais plutôt pour renforcer le milieu barcelonais.

Notre avis : Hazard va rester à Chelsea cette saison.

L'AS Roma insiste pour Mahrez...

Présent en conférence de presse ce vendredi, le directeur sportif de l'AS Roma, Monchi, a assuré n'avoir "aucun intérêt" pour Emre Mor, contrairement à une information sortie hier par le Corriere dello Sport. Selon France Football, la Roma souhaite en effet toujours recruter Riyad Mahrez. Et après une première offre de 30 millions repoussée par Leicester City, la Louve offrirait désormais 35 millions d'euros aux Foxes pour leur ailier.

Notre avis : C'est clairement la piste la plus chaude pour succéder à Salah, mais le dossier risque de traîner encore un peu.

Arsenal closing in on Riyad Mahrez deal – reportsGetty Images

... Emre Mor trouve un accord avec l'Inter

Décidément, Emre Mor a la cote en Italie. Dans le viseur de la Fiorentina, le milieu offensif turc était lié hier à l'AS Roma, en quête d'une alternative à Mahrez. Si Monchi a assuré ce vendredi n'avoir "aucun intérêt" pour le joueur de Dortmund, Sky Italia révèle que l'agent de ce dernier a rencontré aujourd'hui les dirigeants de l'Inter MIlan. Un accord aurait même été trouvé entre les deux parties, mais il resterait au club lombard à s'entendre avec le BvB, qui réclamerait 20 millions. Selon Sky Italia, l'Inter proposerait pour le moment un prêt payant de 2 millions avec une option d'achat de 10 millions. Cette piste serait étudiée suite aux difficultés rencontrées par l'Inter dans le dossier Yann Karamoh (Caen).

Notre avis : L'Inter devra probablement revoir son offre à la hausse pour satisfaire Dortmund.

Trabzonspor veut Sissoko

Pas dans les plans de Pochettino à Tottenham, Moussa Sissoko devrait quitter les Spurs cet été. Un temps annoncé dans le viseur marseillais, l'international français pourrait rebondir en Turquie selon le Chronicle Live. Le média anglais évoque un possible prêt avec option d'achat à Trabzonspor, 6e du dernier championnat turc. Un intérêt confirmé par le président du club turc au média anglais : "Nous sommes en discussions avec Moussa Sissoko (...) Nous voulons nous le faire prêter et relancer sa carrière", a confié Muharrem Usta.

Notre avis : Pour lui, l'essentiel est de jouer à un an du Mondial. Il peut toutefois viser un club qui joue l'Europe, ce qui n'est pas le cas de Trabzonspor.

Moussa Sissoko (Tottenham)Panoramic

Stoke City négocie pour Lemina

Selon Sky Sports, Stoke City a rencontré ce vendredi des dirigeants de la Juventus du côté de Londres. La raison de cette entrevue ? Un possible transfert chez les Potters de Mario Lemina pour 15 millions d'euros. On ne sait pas encore ce qu'il est ressorti de cette réunion.

Notre avis : Ce sera dur pour Lemina de faire son trou à Turin. Un transfert en Premier League ne serait pas une mauvaise chose pour lui.

Kranevitter va quitter l'Atlético Madrid

Selon AS, l'Atlético Madrid va transférer son milieu de terrain argentin Matias Kranevitter (24 ans) au Zénith Saint-Pétersbourg de Roberto Mancini. Arrivé à l'Atlético en janvier 2016, l'ancien milieu de River Plate ne s'est jamais imposé à Madrid et avait été prêté la saison passé au Séville FC. L'attaquant colombien Santos Borré (21 ans) devrait lui aussi quitter l'Atlético pour signer 4 ans à RIver Plate.

Notre avis : Après Driussi, Paredes et Mammana, le Zénith continue son mercato made in Argentina.

Porto réclame 18 millions pour Aboubakar

Après un prêt réussi à Besiktas, avec qui il a été sacré champion de Turquie et a inscrit 19 buts, Vincent Aboubakar est retourné à Porto, le club turc n'ayant pas levé son option d'achat de 10 millions d'euros. Selon Record, Fenerbahçe s'intéresse au buteur camerounais de 25 ans mais s'est vu signifier qu'il faudra désormais débourser 18 millions d'euros pour racheter sa dernière année de contrat à Porto.

Notre avis : C'est cher pour une année de contrat, mais par les temps qui courent, cette somme reste accessible pour de nombreux clubs.

Boudebouz au Betis lundi

Le transfert de Ryad Boudebouz au Betis Séville est bouclé selon l'Equipe. Le milieu offensif franco-algérien est attendu en Andalousie lundi pour passer sa visite médicale et signer dans la foulée un contrat de 4 ans. Son transfert devrait rapporter 7 millions au MHSC, plus 1 million de bonus et 20% sur une future revente. L'Equipe précise que Boudebouz a tenu à assister ce samedi à l'hommage à Louis Nicollin, en marge du match entre le club héraultais et Caen, avant de filer en Espagne.

Notre avis : La Liga est un championnat où il devrait se plaire. Les Verdiblancos cherchaient en plus un joueur de son profil suite au départ de Ceballos au Real Madrid.

Ryad Boudebouz (Montpellier) après son but face à AngersAFP

Leonardo ne signera pas à Metz...

Annoncé tout proche du FC Metz en début de semaine, Leonardo a finalement signé en Arabie saoudite. Le milieu offensif brésilien du Partizan Belgrade a rejoint Al Ahli pour deux ans, avec une troisième saison en option.

Notre avis : Dommage, il a réalisé une superbe saison en Serbie et aurait pu compenser le départ de Sarr.

... qui perd Doucouré

Après trois saisons passées à Metz, le milieu franco-ivoirien Cheick Doukouré (24 ans) débarque à Levante, promu en Liga, où il a signé un contrat de 4 ans. La saison passée, il a disputé 29 matches de Ligue 1 et porté le brassard de capitaine à plusieurs reprises.

Notre avis : Ceci explique le recrutement de Cafu.

Badstuber retourne à Stuttgart

Libre depuis la fin de son aventure au Bayern Munich, le défenseur central allemand Holger Badstuber (28 ans) rejoint Stuttgart, promu en Bundesliga. Un club qu'il connaît bien pour y avoir joué quelques années plus jeune avant de lancer sa carrière au Bayern. Souvent blessé ces dernières années, Badstuber a signé un bail d'un an.

Notre avis : Cinq ans qu'il enchaîne les pépins physiques. Espérons pour lui qu'il retrouvera son lustre d'antan dans ce club qu'il connaît.

Robbie Keane rebondit... en Inde

Champion en titre, l'Atlético de Kolkota a annoncé la signature du buteur irlandais Robbie Keane (37 ans) en vue de la prochaine saison d'Indian Super League. L'ancien buteur de Tottenham et du LA Galaxy, qu'il a quitté en fin d'année 2016, sera entraîné en Inde par un certain Teddy Sheringham.