Surprise en Catalogne, Messi aurait refusé la première offre de prolongation du Barça

Lionel Messi a dit non. Après plusieurs mois de tractations et de rumeurs, l'Argentin aurait refusé la toute première proposition de prolongation de contrat offerte par le FC Barcelone. C'est le quotidien AS qui a révélé l'information, vendredi, en fin de journée. Une annonce qui a fait l'effet d'une surprise, tant le dénouement de ce dossier semblait si attendu Ce premier contrat aurait pu rapporter à Messi entre 30 et 35 millions d'euros par an.

Le clan Messi ne veut pas se précipiter

Selon le quotidien espagnol Messi et le Barça seraient toujours en contacts rapprochés et la possibilité que le N.10 des Blaugranas, en fin de contrat en juin 2018, prolonge serait toujours plus que probable. Les négociations devraient elles reprendre dans les prochains jours.

AS explique qu'il n'y a jamais eu de volonté de précipitation au sein du clan Messi, désireux de prendre son temps avant de boucler un accord. Sauf surprise, le Barça devrait rapidement revenir à la charge avec une proposition différente - probablement plus élévée selon AS - qui devrait emmener la Pulga jusqu'en 2022.