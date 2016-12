Transferts - Arturo Vidal, Patrice Evra, Arda Turan : les 8 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

Chelsea : Vidal à défaut de Nainggolan ?

Chelsea est visiblement bien décidé à réinvestir l'argent du transfert d'Oscar. À savoir environ 70 millions d'euros. Selon le journaliste italien Emanuele Giulianelli, repris par une partie de la presse britannique ce jeudi, le club londonien s'apprêterait à faire une offre avoisinant les 60 millions d'euros dès janvier pour Radja Nainggolan. Mais il s'attend à un refus de la part de la Roma. Du coup, les Blues d'Antonio Conte auraient préparé une deuxième proposition, cette fois pour le Bayern afin d'attirer Arturo Vidal. La somme de 45 millions d'euros est évoquée.

Notre avis : Le Bayern ne lâchera certainement pas Arturo Vidal en plein milieu de la saison.

West Ham pense à Evra

Sur la touche en Serie A (mais titulaire à chaque rencontre de Ligue des champions), Patrice Evra garde des fans en Angleterre. Le Sun croit savoir que West Ham souhaiterait se faire prêter le Français pour six mois, jusqu'à la fin du contrat qui le lie à la Juventus. Ce serait un retour en Premier League pour celui qui a fait les beaux jours de Manchester United entre 2006 et 2014.

Notre avis : Pour Patrice Evra, l'opération pourrait s'avérer intéressante. Pas sûr en revanche qu'un tel prêt permette aux Hammers de régler leurs problèmes défensifs.

Arda Turan refuse la Chine

Arda Turan ne rejoindra pas Oscar et Carlos Tevez en Chine. Le quotidien Sport affirme que le joueur mais aussi Barcelone seraient opposés à un transfert alors que le Guangzhou Evergrande et le Beijing Guoan courtisent avec insistance l'international turc.

Notre avis : Arda Turan ne cèdera pas aux chants des sirènes chinoises cet hiver. Mais ce n'est probablement que partie remise.

Arda Turan et Lionel MessiAFP

Des propositions venues d'Espagne pour Halilović

Non conservé par le Barça cet été, Alen Halilović avait signé à Hambourg à la surprise générale. Mais l'international croate ne s'y est pas imposé. Plusieurs clubs espagnols seraient prêts à le relancer, lui qui n'a que 20 ans. Le quotidien As parle d'un intérêt de Leganés, du Sporting Gijón et de l'Espanyol.

Notre avis : Alen Halilović possède le talent pour s'imposer en Espagne. Une expérience dans un club plus modeste serait une idée judicieuse pour lui permettre d'exprimer ses qualités.

Une offre ferme de Lyon pour Pépé

Nicolas Pépé fait bien partie des priorités lyonnaises. France Football avance ainsi que l'OL a formulé une offre de six millions d'euros, bonus compris, pour faire céder Angers. Mais l'hebdomadaire français affirme aussi que la concurrence est rude. Lille mais aussi la Roma, Monaco ou Everton seraient intéressés par le joueur de 21 ans.

Notre avis : Nicolas Pépé a un fort potentiel. Mais l'offre paraît élevée pour un joueur qui a tout à prouver au plus haut niveau.

Galatasaray se sépare de Sigthorsson

Le club turc de Galatasaray a décidé de se séparer de l'international islandais Kolbeinn Sigthorsson, prêté par le FC Nantes mais qui n'a joué aucun match avec l'équipe stambouliote à cause d'une blessure. Galatasaray et le joueur se sont mis d'accord sur les conditions de son départ. Celui qui appartient encore au FC Nantes touchera une indemnité de départ de 400 000 euros, soit bien moins que les 1 180 000 euros qu'il devait percevoir durant l'année.

Notre avis : Kolbeinn Sigthorsson peut rendre des services à un club durant la fin de saison s'il retrouve tous ses moyens physiques.

Kolbeinn SigthorssonAFP

Bérigaud convoité par Toulouse

Toulouse voudrait renforcer son secteur offensif en janvier. D'après L'Equipe, le TFC songerait à proposer un prêt à Montpellier pour Kevin Bérigaud. Sous contrat jusqu'en 2018, l'ancien attaquant d'Evian "ne serait pas contre" le fait de retrouver Pascal Dupraz.

Notre avis : Kevin Bérigaud a réalisé ses meilleures saisons en Ligue 1 sous les ordres de Pascal Dupraz. Ce dernier saurait à coup sûr comment tirer le meilleure de l'avant-centre, en difficulté à Montpellier.

Chamakh de nouveau sans club

Le manager de Cardiff City, Neil Warnock, a annoncé ce jeudi que Marouane Chamakh avait été libéré par le club à l'issue de son contrat. L'ancien attaquant de Bordeaux n'aura donc passé que six mois au pays de Galles.