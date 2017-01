Transferts - Le PSG va encore recruter lors du mercato hivernal selon Patrick Kluivert

Le Paris Saint-Germain va rester actif sur le marché des transferts. C'est Patrick Kluivert qui en a officiellement fait l'annonce, mercredi soir, en marge du tirage du sort des demi-finale de la Coupe de la Ligue effectué sur le plateau de la chaîne France 3. Interrogé sur d'éventuels renforts pendant ce marché des transferts de janvier, le directeur du football du club de la capitale a répondu : "Un c'est sûr, deux peut-être."

A la question, s'il recherchait bien une doublure pour Edinson Cavani au poste d'avant-centre, l'ancien joueur de l'Ajax d'Amsterdam et du FC Barcelone a cette fois simplement répondu "oui"

Matuidi va être prolongé rapidement

"Le mercato d'hiver, comme tout le monde le sait, est très difficile", a-t-il aussi précisé quand on l'invitait à préciser les pistes. "On ne veut pas acheter pour acheter. C'est important d'acheter un joueur pour améliorer notre équipe. Si on ne peut pas avoir un joueur pour l'améliorer, on ne va pas en acheter."

A propos de Blaise Matuidi, qui n'a toujours pas prolongé son contrat qui court jusqu'en 2018, Kluivert s'est voulu rassurant : "Nous sommes en train de prolonger Blaise, parce qu'il est un joueur très important pour notre équipe. Son état d'esprit est très important."

Le PSG s'est déjà montré actif lors du mercato de janvier avec l'arrivée de deux éléments offensifs, Draxler débarque officiellement au PSG, en provenance de Wolfsburg, et l'Argentin Giovani Lo Celso, qui avait été recruté l'été dernier puis prêté dans la foulée à son club de Rosario Central jusqu'à fin décembre.