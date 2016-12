Transferts : Les besoins des clubs de Ligue 1 pour le mercato (2/2)

Montpellier : Une pointe et un défenseur central

Entre la blessure longue durée de Casimir Ninga et le départ probable de Kévin Bérigaud, le MHSC se cherche un pur avant-centre. La piste Emmanuel Adebayor figure dans les plans de Frédéric Hantz mais Louis Nicollin, lui, est beaucoup moins chaud. Le bouillant président du club avait rappelé en octobre qu'il cherchait un défenseur central. Avec la blessure de Daniel Congré, sur le flanc pour "plusieurs semaines" en raison d'une entorse au genou gauche, ce recrutement devient presque une priorité. L'Equipe évoquait récemment une offre du MHSC pour le Polonais Jaroslaw Jach.

Frédéric Hantz et Louis NicollinPanoramic

LOSC : Un défenseur, et la piste Grenier

Gérard Lopez presque intronisé patron du club lillois, c’est un mercato animé qui attend les Dogues. Le premier dossier à gérer sera la succession de Renato Civelli, reparti en Argentine. Aucun nom sérieux n’a encore filtré à l’inverse de la piste Clément Grenier, que Patrick Collot connaît de l’OL et qu’il apprécie. Devant, l’Angevin Pépé est également dans les petits papiers mais la concurrence sera rude dans ce dossier comme l’affirmait L’Equipe il y a quelques semaines.

Nancy : Des besoins mais pas de moyens

"Si Cristiano veut venir, je l'accueille à bras ouverts." Questionné sur le mercato d'hiver de son club par l'Est Républicain, l'entraîneur de Nancy, Pablo Correa, a répondu par une boutade. Le technicien le sait, son club a peu de moyens financiers et peut difficilement se permettre une folie. Pourtant, l'une des pires attaques de la L1 (15 buts en 19 journées) aurait bien besoin d'apporter du talent devant. A défaut de Ronaldo, cela pourrait bien être un de ses compatriotes. Selon le quotidien sportif portugais Record, le club lorrain a fait une offre d'1 millions d'euros pour Alexandre Guedes, un attaquant qui évolue à Aves en D2 portugaise.

Bastia : Du renfort au milieu attendu

Autorisé à recruter par la DNCG, le club corse a décidé de se renforcer au milieu pour mieux épauler la paire Saint Maximin - Crivelli. La première piste, quasiment bouclée, mène à Mounir Obbadi, indésirable à Lille et tout proche de signer selon RMC. La seconde est un peu plus offensive en la personne de Benjamin Corgnet. Mis de côté à Saint-Etienne, le milieu offensif pourrait voir d’un bon œil ce transfert même s’il sera libre en juin prochain. Derrière, une recrue pour compenser l’absence de Squillaci n’est pas à exclure non plus.

Benjamin Corgnet (AS Saint-Étienne), buteur décisif pour les Verts en Coupe de FranceAFP

Dijon : Du sur mesure pour pallier des départs

L'un des promus en Ligue 1 cette année a déjà enregistré le départ de Quentin Bernard. Le latéral gauche a signé à Brest. Arnold Rüfl a été aligné à gauche lors des dernières rencontres dans une défense à cinq mais Dijon sera certainement plus solide avec un joueur formé au poste. Au milieu, Johan Gastien est annoncé partant par les médias locaux. Dans ce secteur de jeu, Dijon piste sérieusement Kwon Chang-hoon, un Coréen prometteur qui est sollicité par plusieurs clubs en Europe selon France Football.

Angers : Devant, ça va bouger

A Angers, la priorité sera de bien réinvestir l’argent tiré de la vente de Nicolas Pépé. Pour ce faire, les Angevins ont deux options : aller piocher en Ligue 2, leur réservoir favori, en attirant notamment l'attaquant de Valenciennes Nuno Da Costa, révélation de la première partie de saison. Ou, plus simplement, se faire prêter un attaquant en manque de temps de jeu dans l’élite. Le profil de Kevin Berigaud pourrait coller d’autant que, déjà privés de Ketkeophomphone, les Angevins vont perdre Diedhiou et Toko-Ekambi en janvier en raison de la CAN.

Kevin Bérigaud (Montpellier) face à l'OM, en janvier 2015AFP

Nantes : Conceiçao veut mettre sa patte sur l'équipe

Le nouvel entraîneur des Nantais a déjà affiché la couleur : il veut renforcer son effectif cet hiver. Ses dirigeants sont plus prudents mais il devrait y avoir du mouvement au club cet hiver et ce dans les deux sens. Une sentinelle serait notamment activement recherchée. Capable de jouer à ce poste, Moussa Koné, qui évolue à Cesena (Serie B), serait ainsi dans les petits papiers. L'autre poste à renforcer, c'est la défense centrale et là c'est Paulo Oliveira (Sporting) qui est sur la liste.

Metz : La priorité, c’est au milieu

Selon L’Equipe, la priorité des Grenats sera de se renforcer au milieu puisque Mandjeck et Doucouré partiront à la CAN. Dans ce cadre, l’international géorgien Jaba Kankava (Reims) est la priorité du club même si les noms de Florian Tardieu (Sochaux) ou Baissama Sankoh (Guingamp) sont aussi évoqués.

Caen : Un joueur de couloir pour aider Bessat

Selon Ouest-France, le club normand a laissé de côté plusieurs pistes comme Jérémy Clément et Benjamin Corgnet. La priorité serait de trouver un joueur de couloir pour accompagner Vincent Bessat. Aucune piste n'a fuité pour l'instant. Comme de nombreux joueurs sont susceptibles de partir (Nkolo, Alhadur, Ben Youssef, Bazile), et que Diomandé sera à la CAN, Caen devra certainement s'adapter au coup par coup au cours du mois de janvier.

Vincent Bessat lors de Marseille - Caen en Ligue 1 le 8 août 2015Panoramic

Lorient : Garder Jeannot et compenser d’éventuels départs

Alors que Benjamin Moukandjo et Majeed Waris sont partants pour la CAN, Lorient devra résister aux assauts de Toulouse pour garder Benjamin Jeannot, troisième attaquant dans la hiérarchie. Et si Lindsay Rose, pisté en Ligue 1, venait à plier bagage, une recrue en défense pourrait débarquer selon Le Télégramme.

Lucile ALARD et Cyril MORIN