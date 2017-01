Transferts - OM, PSG, Nice : le retour de Dimitri Payet en Ligue 1 fait jouer la concurrence

Officiellement, le dossier est au point mort : l'OM n'a toujours pas conclu le transfert de Dimitri Payet. Mais ce dimanche, des rumeurs en tout genre agitent l'Angleterre. Elles semblent contradictoires. Elles dessinent pourtant une tendance, forte. Celle d'un départ quasi-inéluctable de l'international français. The Daily Mail affirme que West Ham serait sur le point d'accepter la dernière offre marseillaise. Vendredi, les dirigeants phocéens l'avaient réévaluée à 30 millions d'euros. Quand les Hammers se disaient intransigeants et en réclamaient 35.

Pourquoi, dès lors, un tel revirement ? Parce que, précise le tabloïd britannique, l'équipe de Slaven Bilic vient de gagner ses deux derniers matches de Premier League sans Payet. Parce que, aussi, la famille du Réunionnais "est déjà rentrée en France". Et parce que le principal intéressé a exprimé clairement son souhait de quitter le club londonien pour revenir à Marseille, où il serait ce week-end. Mais son come-back sur la Canebière, qu'il a quittée durant l'été 2015, n'est pas encore acté pour autant. A croire Skysports, la direction de West Ham verrait dans la dernière proposition de Frank McCourt un simple "coup de bluff". Destiné à quoi ? Sûrement à ne pas payer le prix réclamé par les Hammers.

Le PSG et Nice en embuscade

Ce supposé "coup de bluff" pousserait en tout cas d'autres clubs de Ligue 1 à un coup de poker. A commencer par le Paris Saint-Germain, qui serait prêt à "lancer une tentative" pour "usurper" le rival marseillais. La rumeur, lancée par The Daily Express, semble peu crédible : le club de la capitale vient de recruter Julian Draxler, au profil similaire. The Daily Mirror, de son côté, évoque un prêt de Payet... à Nice. Les dirigeants azuréens seraient même déjà entrés en contact avec leurs homologues londoniens. "Une alternative viable pour le joueur", selon le journal anglais, avant une éventuelle signature définitive l'été prochain. Et qui aurait le mérite d'alléger la masse salariale de West Ham.

Payet y touche 125.000 livres par semaine, depuis qu'il a prolongé son contrat jusqu'en 2021, juste avant l'Euro. Huit mois plus tard, l'hypothèse d'un départ tient plus que jamais la corde. Même si Slaven Bilici continue de jouer la montre. "Il n’y a rien de nouveau, affirmait le manager croate des Hammers samedi. La seule chose bien, c’est que nous sommes le 21 janvier. Donc tout ça va se terminer dans dix jours. Je ne vais rien dire de nouveau, il y a deux possibilités : soit il reste, soit il part. Marseille ou un autre club ? C’est un grand joueur, il a une certaine valeur et s’il part, on ne demande pas des sommes folles. On demande même moins d’argent que ce qu’il vaut vraiment."