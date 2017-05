Transferts : Tielemans répond aux rumeurs l'envoyant à Monaco : "Je n'ai signé nulle part"

Aucun doute, Youri Tielemans incarne le futur des Diables Rouges. Cela fait maintenant de nombreux mois que les rumeurs envoient le talentueux milieu d'Anderlecht un peu partout en Europe. Pas plus tard que vendredi soir, la presse belge a fait état, sans nuance, de la signature du joueur en faveur de Monaco. Le site Sudpresse annonce même le montant du transfert : 25 millions d'euros. Et la durée du contrat : cinq ans. Ce qui en ferait la vente la plus importante pour un club de Jupiler Pro League.

Reste que ni Monaco ni Anderlecht n'ont confirmé l'information. Et que le joueur, lui, a répondu par la négative en conférence de presse samedi. "Je n'ai signé nulle part", a-t-il affirmé, plein d'assurance. Avant d'expliquer qu'il ne donnerait des précisions sur sa future destination "qu'une fois la saison terminée".

Lyon et l'Atlético parmi les prétendants

L'entourage de Tielemans explique, de son côté, qu'aucun transfert n'a été acté et que les prétendants continuent d'ailleurs de manifester un vif intérêt. Une manière, évidemment, de faire grimper les enchères. Ce qui tendrait à laisser penser que le joueur ne sait pas encore où il évoluera à partir de cet été. Lyon et l'Atlético sont des pistes qui reviennent avec insistance depuis le début de la saison. Cela semble dans les deux cas en accord avec leurs moyens.

A 20 ans, l'international belge, auteur de 17 buts et 15 passes décisives, toutes compétitions confondues, depuis le début du championnat, sait qu'il a l'embarras du choix. Et que son nom fera à à coup sûr la Une de la presse dans les semaines à venir. Pour une officialisation de son transfert, cette fois.

(Avec AFP)