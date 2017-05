Verratti, Jardim, Manchester United : les 8 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end

60 millions pour Verratti au Bayern

Marco Verratti ne manque pas de prétendants. Selon Bild, le Bayern Munich est même passé au stade supérieur avec une première offre adressée au Paris Saint-Germain. Le quotidien allemand évoquait samedi la somme de 60 millions d'euros proposés au PSG. Carlo Ancelotti aimerait retrouver le "petit hibou" qu'il avait pris sous son aile dans la capitale française.

Notre avis : Paris ne lâchera pas Verratti si facilement, et peut espérer plus.

235 millions d'euros de budget transferts pour Conte ?

Le titre de champion d'Angleterre en poche, l'intersaison à Chelsea peut déjà débuter. Outre le dossier de la prolongation de contrat d'Antonio Conte en bonne voie selon le Sunday Telegraph, les Blues planchent aussi sur les arrivées estivales vers Stamford Bridge. Pour faire son marché, le technicien italien aurait convaincu le président Roman Abrahamovich de lui accorder 235 millions d'euros de budget d'après le Guardian. Les principales cibles du Transalpin : Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Tiémoué Bakayoko et Virgil van Dijk.

Notre avis : Cela rappelle des bons souvenirs du Chelsea du début des années 2000.

Jardim proposé au PSG

C'est la petite bombe du dimanche, Jardim a été proposé par "un intermédiaire de renom" au Paris Saint-Germain pour la saison prochaine d'après le JDD. Suivi également par l'Inter Milan, l'AS Rome, "un gros club d'Istanbul" et plusieurs clubs chinois, le technicien monégasque n'aurait que peu apprécié de voir certains joueurs entamer des discussions autour de leur contrat, sans avoir été convié à faire de même pas les dirigeants de l'ASM. Le Journal du Dimanche précise toutefois qu'Unai Emery devrait bien rester à Paris la saison prochaine.

Notre avis : On devrait plutôt dire, "cela aurait pu être la petite bombe".

Le salaire de Zlatan responsable de la fuite des cibles de United ?

Et si Zlatan Ibrahimovic plombait les ambitions futures des Red Devils. C'est l'éventualité soulevée par le Daily Star Sunday. Avec les révélations de football Leaks sur le salaire de l'attaquant suédois autour des 430 000 euros par semaine, le club mancunien craindrait que ses cibles sur le marché des transferts ne se montrent très gourmandes, au moins à la hauteur d'Ibrahimovic. Le tabloïd pense notamment au cas d'Antoine Griezmann, qui pourrait réclamer des émoluments supérieurs à l'ancien Parisien pour rejoindre Old Trafford.

Notre avis : Serait-ce réellement un problème pour Man U ?

Antoine Griezmann (Atlético Madrid)AFP

Un duo dijonnais vers Nice

Après sa bonne saison, l'OGC Nice réfléchit déjà à l'après, surtout avec la Ligue des champions à venir. En attendant de savoir si le Gym sera toujours entraîné par Lucien Favre, les Aiglons ont ciblé deux joueurs de Dijon. Selon L'Equipe, Loïs Diony est surveillé de près pour prendre la place de Younes Belhanda en attaque. Yahoo Sport par son journaliste Manu Lonjon annonce pour sa part qu'un contrat de 4 ans a été proposé au milieu de terrain Pierre Lees-Melou.

Notre avis : Les deux joueurs sont intéressants mais on imaginait un peu plus haut pour Nice.

Handanovic à défaut d'Oblak pour remplacer De Gea

David De Gea annoncé de plus en plus proche d'un départ de Manchester, United travaille à sa succession. Le Sunday Express confirme que les Red Devils lorgnent bien Jan Oblak mais l'Atlético Madrid ne lâchera son gardien de but que si le club anglais paie sa clause de sortie, à hauteur de 100 millions d'euros. Un dossier compliqué, et qui pousserait Manchester à activer son plan B, le portier de l'Inter Milan, Samir Handanovic.

Notre avis : Handanovic n'est pas une solution d'avenir mais reste un gardien de haut niveau.

Le "nouveau Ronaldinho" vers Liverpool

Selon The Mirror, Liverpool devrait s'attacher les services d'une des brésiliens les plus prometteurs, Luan, joueur de Gremio. Le joueur offensif, capable d'évoluer au centre ou sur un côté, était déjà en contacts avancés avec les Reds. Comparé à Ronaldinho et adoubé par l'ancienne star elle-même, il pourrait coûter 30 millions d'euros au club de la Mersey.

Notre avis : A 24 ans, cela commence à faire tard pour être "un nouveau" quoi que ce soit.

Xeka définitivement au LOSC

Arrivé en prêt cet hiver de Braga à Lille, le milieu de terrain lusitanien Xeka est l'une des rares bonnes surprises de l'effectif du LOSC lors de la deuxième partie de saison. Au point de convaincre les dirigeants nordistes d'activer l'option d'achat pour le joueur. A Bola évoque la somme de 5 millions d'euros, la Voix du Nord table plutôt sur une somme de 6 millions.

Notre avis : Un recrutement intelligent pour le projet lillois.