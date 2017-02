Verratti, Rakitic, Bellerin : Les 7 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

Rakitic va prolonger au FC Barcelone...

Moins utilisé cette saison que lors de ses deux premières années barcelonaises, Ivan Rakitic va quand même prolonger jusqu'en 2021 au Barça, selon Sport. L'accord, qui prévoit une augmentation salariale, devrait être officialisé avant la trêve internationale prévue pour la fin du mois.

Notre avis : s'il prolonge, c'est peut-être un signe que Luis Enrique va partir cet été.

Rakitic face au PSGAFP

... qui fait de Bellerin sa priorité à droite pour cet été

Dans son édition du jour, l'autre quotidien sportif catalan, Mundo Deportivo, évoque lui le prochain mercato estival du FC Barcelone et notamment la quête d'un latéral droit. "Bellerin, l'option numéro 1", titre ainsi MD, non sans rappeler que le latéral droit d'Arsenal, formé au Barça, a prolongé en novembre dernier jusqu'en 2023 et sera très difficile à aller chercher cet été.

Notre avis : son contrat est blindé et on ne voit pas Arsenal s'en séparer.

Al-Khelaïfi prévient les courtisans de Verratti

Ce n'est pas nouveau, tous les grands clubs européens rêvent de recruter Marco Verratti, sous contrat jusqu'en 2021 avec le PSG. Mais à en croire Mundo Deportivo, Nasser Al-Khelaïfi a fait savoir en personne au Barça qu'il devait oublier le petit Hibou. Un discours qu'aurait également tenu le président parisien aux autres courtisans de son milieu de terrain italien.

Notre avis : logique que Verratti soit intransférable aux yeux du PSG et de son président.

Le Real Madrid a supervisé Brandt

Titulaire face à l'Atlético Madrid mardi soir, Julian Brandt n'a pu éviter la défaite du Bayer Leverkusen, battu 4-2 par la bande à Griezmann. Selon la presse espagnole, le milieu offensif allemand de 20 ans était supervisé pour l'occasion par le Real Madrid, qui penserait à le recruter cet été en cas de départ de James Rodriguez et/ou d'Isco.

Notre avis : il y a trop de concurrence au Real Madrid pour qu'il puisse y jouer et progresser à court terme, quand bien même James ou Isco partiraient.

Julian Brandt (r.) von Bayer Leverkusen im Duell mit dem BVBAFP

Lallana tout proche de prolonger à Liverpool

Les médias anglais sont unanimes : Adam Lallana est tombé d'accord avec Liverpool pour signer un nouveau contrat jusqu'en 2021. L'officialisation de cette prolongation devrait intervenir dans les prochaines heures et permettre à l'international anglais, indiscutable dans le onze de Klopp, de toucher un nouveau salaire de 6,7 millions d'euros par an.

Notre avis : une nouvelle bonne nouvelle pour les supporters des Reds après la prolongation de Coutinho le mois dernier.

Everton et Manchester City veulent Oxlade-Chamberlain

En fin de contrat à Arsenal en juin 2018, le polyvalent Alex Oxlade-Chamberlain ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, lui qui confiait en octobre dernier qu'il pourrait aller voir ailleurs si son temps de jeu n'augmentait pas. Pas indiscutable chez les Gunners, l'international anglais de 23 ans plaît à Everton et Manchester City, selon le Mirror.

Notre avis : si le temps de jeu est sa priorité, il ferait mieux de rejoindre les Toffees plutôt que les Citizens.

Amauri rebondit au New York Cosmos

À 36 ans, le buteur italo-brésilien change encore de club. Après avoir porté les couleurs de plusieurs clubs italiens et passé les six derniers mois en NASL à Fort Lauderdale, Amauri file au New York Cosmos, l'ancien club de Pelé et Beckenbauer qui a accueilli plus récemment Raul ou encore Marcos Senna. Un club qui évolue lui aussi en NASL, l'antichambre de la MLS.