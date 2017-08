VIDEO - Live Facebook - Mbappé-Fabinho, destins croisés : On en parle à 13h dans Mercredi Mercato

J-15 avant la fin du mercato d'été. C'est le money-time sur le marché des transferts où les dossiers brûlants sont encore nombreux. Les premiers d'entre eux mènent encore au PSG : avec Kylian Mbappé et Fabinho, le club parisien a identifié deux cibles qu'il sera dur d'aller chercher, à la fois à cause du fair-play financier mais aussi à cause de la volonté farouche de Monaco de ne pas faciliter les transferts de ces deux joueurs vers un club concurrent. Alors, Mbappé-Fabinho, Paris peut-il faire les deux ? On en parle à 13h pour un nouvel épisode de Mercredi Mercato. Au programme également, les mercatos du Barça et de Chelsea en questions. Enfin, on évoquera avec vous la possible refonte du marché des transferts qu'envisage la Premier League. Alors, rendez-vous à 13h avec vos questions, on vous attend avec impatience.

Le menu du jour :

Mbappé-Fabinho, destins liés ?

Barcelone-Chelsea, 15 jours pour tout changer

Faut-il réformer le marché des transferts ?

