VIDEO - Mbappé, Oblak, Pereira : le PSG sur tous les fronts ? On en parle dans Vendredi Mercato

Le PSG est chaud bouillant. Alors que L'Equipe annonce ce vendredi que Kylian Mbappé s'est déjà mis d'accord avec le club de la capitale, les noms de Jan Oblak et Danilo Pereira circulent encore. Alors, Paris peut-il mener tous ces dossiers de front ? On en parle évidemment lors de nouveau numéro de Vendredi Mercato. Au programme aussi, le transfert d'Ousmane Dembélé vers le Barça quasiment acté et le mercato de Monaco.

Mbappé, Oblak, Pereira : le PSG sur tous les fronts

Dembélé et le Barça, une bonne idée ?

Que penser du mercato de Monaco ?

