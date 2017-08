Wenger persiste et signe, il n'y a pas de contact entre le PSG et Alexis Sanchez

Le manager d'Arsenal Arsène Wenger a déclaré mercredi qu'il n'existait aucun contact avec le Paris SG concernant Alexis Sanchez, qui manquera le début de saison sur blessure.

"Ca fait longtemps que je n'ai pas parlé à Nasser (Al-Khelaïfi), parce qu'il a sûrement été très occupé avec le transfert de Neymar", a déclaré Wenger lors d'une conférence de presse. A la question de savoir si le président du PSG allait prendre contact avec lui, l'entraîneur d'Arsenal a répondu: "non, non. Je pense que si vous lisez la presse française, ils sont plus sur Mbappé pour clôturer leur marché".

Sanchez, 28 ans, a été annoncé à plusieurs reprises du côté du PSG, qui vient d'acheter pour une somme record (222 millions d'euros) le Brésilien Neymar au FC Barcelone.

Absent pour la reprise de la Premier League

Le Chilien, qui a également été annoncé à Manchester City, n'a pas joué avec Arsenal lors de la présaison en raison de vacances prolongées accordées par son club après sa participation à la Coupe des confédérations en Russie en juin.

Sanchez souffre d'une blessure abdominale qui devrait lu faire manquer les deux premières journées de Premier League contre Leicester vendredi et Stoke City le 19 août.