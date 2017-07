Trophée des champions - Face à l'AS Monaco de Mbappé, le PSG lance l'opération "reconquista"

Le contexte

La notion de revanche a-t-elle une réelle légitimité dans le sport ? Voilà un sujet sur lequel le Paris Saint-Germain a dû sérieusement plancher cet été en faisant ses devoirs de vacances. Et il a dû en avoir après avoir vécu un dernier exercice aussi inégal que frustrant. Près de trois mois après avoir cédé son trône de champion de France à l'AS Monaco, le club de la capitale aborde donc sa saison 2017/2018 en mode reconquête. Sur tous les plans. Cela commencera par battre son bourreau lors de cette 22e édition du Trophée des champions à Tanger (21h00).

Paris va aborder ce premier rendez-vous de la saison avec un effectif quasi inchangé où les seuls Daniel Alves, arrivé en libre en provenance de la Juventus, et Yuri Berchiche sont venus consolider la défense. En attendant les très grandes manœuvres, le PSG a fait dans la continuité dans les autres secteurs. Mais ses problèmes défensifs aperçus aux Etats-Unis durant les dix derniers jours (8 buts encaissés) font état d'une équipe qui est encore en chantier. La grande forme est logiquement prévue plus tard, mais la recherche de l'équilibre ne peut pas attendre trop longtemps. Paris devra composer sans Angel Di Maria, suspendu, et Julian Draxler, qui n'a pas encore repris le chemin de l'entraînement pour cette grande première.

En face Monaco se pose également des questions. Remué lors de ce mercato estival, après avoir perdu quatre joueurs importants de son effectif (Bernardo Silva, Benjamin Mendy, Valère Germain et Tiémoué Bakayoko), le champion de France en titre n'a pas encore trouvé tous les automatismes avec ses nouvelles recrues - Youri Tielemans, Soualiho Meïté, Terence Kongolo et Jordi M'Boula qui sera absent samedi - et ses retours de prêt (Rony Lopes, Allan Saint-Maximin). Encore en train de chercher la bonne formule pour rester tout en haut, Leonardo Jardim a dû renfiler sa panoplie d'Harry Potter cet été. Mais la baguette magique, le chapeau pointu et la robe de sorcier lui vont bien.

Moins séduisant pour produire du jeu en préparation, parfois fébrile derrière et en manque de contrôle, l'ASM a soufflé le chaud et le froid lors de ce mois de juillet et reste pour le moment une énigme. Mais il y a un an pile, l'image laissée par les troupes de Leonardo Jardim sur la pelouse de Fenerbahçe en Ligue des champions avait laissé beaucoup plus perplexe. On a vu par la suite qu'il sommeillait en fait une équipe capable de produire du jeu, du spectacle et de l'émotion. Pourvu que sa petite sœur ait également ça dans le ventre. Mais ça, seul le temps nous le dira. C'est un peu pareil pour ce PSG de l'an Emery 2.

Kylian Mbappé lors du Trophée des champions 2017Getty Images

Les chiffres à retenir

7 - En cas de succès samedi, le PSG (titré en 1995, 1998 puis 2013-2016) pourrait égaler le record de victoires de l'Olympique Lyonnais dans ce Trophée des champions (7 titres : 2002-2007 et 2012).

2 - Quand Monaco participe au Trophée des champions, c'est pour le gagner. Le club de la Principauté a remporté le trophée lors de ses deux seules participations en 1997 (succès face à l'OGC Nice 5-2) et en 2000 (victoires aux tirs au but contre le FC Nantes. 0-0, 6-5 tab).

0 - C'est le nombre de but marqué par Kylian Mbappé face au Paris Saint-Germain. En trois confrontations face au club de la capitale (deux matches en Ligue 1, un en Coupe de la Ligue) le buteur monégasque est en effet resté muet.

Vidéo - Cavani, 2/2, Alves : Monaco-PSG en chiffres 00:45

Ils ont dit

Leonardo Jardim - Entraîneur de l'AS Monaco

" Nous allons à ce match en tant que champions, parce que nous avons fait une grosse saison l'année dernière. Monaco ne reste jamais le favori, mais nous allons jouer pour gagner le match, on joue une finale "

Vidéo - Jardim : "Théoriquement, Monaco est plus fragile mais..." 00:52

Unai Emery - Entraîneur du Paris Saint-Germain

" Nous allons commencer la saison avec l'opportunité de gagner un titre. Le Trophée des champions est important pour l'envie que nous avons de commencer avec un gros match, et aussi pour voir qui est meilleur entre nous et les champions. C'est sûr que les deux équipes ne sont pas à 100% "

Vidéo - "Les meilleurs sont dans mon vestiaire" : comment Emery a esquivé le sujet Neymar 00:23

Notre avis

Le Trophée des champions questionne sur de nombreux points depuis plusieurs années : sa place dans le calendrier, son importance réelle dans la liste des trophées et de surcroît sa légitimité, la volonté de la LFP de le délocaliser sur plusieurs continents et donc de proposer des contraintes de voyage malvenues aux équipes, d'horaires pour les spectateurs dans l'Hexagone et tutti quanti. La liste des problématiques est vieille comme le monde. Mais ces questions méritent d'être posées, quelque chose cloche avec ce rendez-vous.

Malgré tout, cette opposition entre l'ASM et le PSG rend curieux, très curieux même. Cette confrontation, c'est ce qu'il se fait de mieux dans le football hexagonal et elle va répondre à certaines questions sur les préparations respectives des deux équipes, qui devraient être pleinement opérationnelles à la mi-septembre, et les chantiers débutés lors du mois de juillet. Vu que les deux formations ont eu dû mal derrière en ce mois de juillet, on penchera pour un match ouvert et spectaculaire. Avec un petit avantage au Paris Saint-Germain dont l'entrejeu semble plus coordonné.