Un défenseur du Dynamo Dresde grièvement blessé par balles

Le joueur de 21 ans, actuellement hospitalisé, a été la cible de tirs alors qu'il se trouvait près d'un kiosque à Wiesbaden, dans la région de Mayence, mardi matin. Sa tante de 59 ans, propriétaire du kiosque, n'a pas survécu à l'attaque, tandis que le mari de cette dernière, âgé de 63 ans, a également été blessé.

Marc Wachs et son oncle sont à présent hors de danger. "Nous sommes choqués, stupéfaits et profondément touchés, toute la famille du Dynamo est derrière Marc et sa famille", a réagi le directeur sportif de Dresde, Ralf Minge.

La police de Wiesbaden, pour qui le mobile de l'attaque était loin d'être clair, était mercredi à la recherche de deux suspects. L'hypothèse d'une tentative de vol ayant mal tourné n'est pas à exclure.