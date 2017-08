Une minute de silence avant les matches du championnat de France (LFP)

Une minute de silence sera observée avant les matches du championnat de France ce week-end, en hommage aux victimes des attentats en Espagne, a annoncé la Ligue de football professionnel vendredi.

"En signe d'hommage et de solidarité avec les victimes de la tragédie de Barcelone survenue hier, la LFP a décidé d'observer une minute de silence sur tous les terrains avant le coup d'envoi des rencontres de la 3e journée de Ligue 1 et de la 4e journée de Ligue 2", indique la LFP. Le bilan provisoire des attentats de Barcelone et de Cambrils en Catalogne s'élève à 14 morts et une centaine de blessés.

Une camionnette a foncé dans la foule jeudi en fin d'après-midi sur les Ramblas, l'artère la plus touristique de la métropole catalane, au nord-est de l'Espagne. L'attentat a été rapidement revendiqué par le groupe jihadiste Etat islamique. Quelques heures après l'attaque de Barcelone, une voiture Audi A3 a foncé dans la foule sur la promenade de bord de mer à Cambrils, une ville touristique à 120 km au sud de Barcelone, blessant sept personnes, dont l'une est décédée à l'hôpital vendredi.