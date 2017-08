Wendie Renard en course pour le titre de meilleure joueuse

Wendie Renard fait partie des dix joueuses retenues pour le titre de meilleure joueuse de la saison, "The Best" de la FIFA.

Avec la section féminine de l'Olympique lyonnais, Renard (27 ans) a remporté la Ligue des champions, la Coupe de France et le championnat la saison dernière. L'équipe de France a en revanche été éliminée dès les quarts de finale de l'Euro aux Pays-Bas. Parmi ses rivales figurent notamment les Néerlandaises Lieke Martens et Vivianne Miedema, qui ont remporté l'Euro à domicile avec leur sélection.

La FIFA a lancé l'année dernière ses propres prix, baptisés les "Best Fifa Awards", après la fin de sa collaboration avec France Football pour le Ballon d'Or. Ils récompensent le meilleur joueur et la meilleure joueuse Fifa ainsi que les meilleurs entraîneurs masculin et féminin de l'année.