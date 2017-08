A son tour, Palmer fustige le Halo, qui "enferme les pilotes dans une bulle"

Le Halo fait décidément l'unanimité contre lui. Lors d'une conférence de presse donnée en marge du dernier Grand Prix de Hongrie, la FIA avait présenté les résultats de ses recherches pour attester des bienfaits d'un tel dispositif dans la sécurité des pilotes. Mais cela n'a visiblement pas convaincu Jolyon Palmer, le pilote britannique de Renault.



Parmi les tests réalisés dans diverses situations dangereuses, une simulation a pris pour contexte le tragique accident dont fut victime en 2009 le jeune Henry Surtees (18 ans) en F2 à Brands Hatch lorsqu'une roue volante le heurta au niveau de la tête, causant des lésions fatales.

Palmer, qui était présent ce jour-là, n'a pas été entièrement conquis par les explications des officiels selon lesquelles le Halo aurait sans doute permis de sauver la vie du jeune homme. Selon le Britannique, d'autres facteurs étaient en jeu et ne justifieraient pas une telle mesure.



"J'étais la voiture devant celle d'Henry, se souvient Palmer. De mes yeux, j'ai vu la roue le heurter. A l'époque, je n'aurais jamais imaginé qu'une telle chose puisse arriver. Ce genre de drame vous fait prendre conscience que le sport automobile reste dangereux. Je ne veux pas jouer les naïfs ou manquer de respect, prévient-il. Mais je persiste à croire qu'une voiture doit évoluer avec le cockpit ouvert, c'est ce qui fait l'essence même de la course en monoplace."



"Selon moi, les problèmes de l'époque en F2 et en IndyCar au moment de l'accident de Justin (Wilson, ndlr) ne sont pas du même ordre que ceux rencontrés sur les circuits de F1 modernes. Avec tous ces dégagements, les risques sont moindres même si toujours présents. Mais cette part de risque ne justifie pas que les pilotes soient enfermés dans une bulle", conclut-il.

Retrouvez plus d’articles sur F1i