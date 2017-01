Avec l'arrivée de Liberty Media, Ross Brawn va devenir la nouvelle tête d'affiche de la F1

C'est bien Ross Brawn qui va devenir la figure de proue de la F1 après le départ de Bernie Ecclestone. Le CEO du Formula One Group a été poussé vers la sortie par le nouveau directoire mis en place par Liberty Media, même s'il conservera un rôle honorifique.



Pour diriger les affaires de la F1, le président Chase Carey s'entoure de deux directeurs généraux : l'Américain Sean Bratches pour la partie commerciale et le Britannique Ross Brawn pour les aspects techniques et sportifs.

"Une meilleure F1 pour les fans"

"C'est fantastique de revenir dans le monde de la F1, a dit l'ingénieur anglais. Je travaille comme consultant pour Liberty Media depuis quelques mois afin d'aider à l'évolution du sport. Nous avons une opportunité exceptionnelle de collaborer avec les teams, les promoteurs en vue d'une meilleure F1 pour les fans."

"Je suis ravi de revoir Ross en Formule 1, a déclaré Carey. Il a toujours eu une touche magique dans chaque équipe avec lesquelles il a travaillé et il nous apporte une expérience considérable, une connaissance technique indiscutable et des relations de qualité qui bénéficieront grandement à la gestion du sport."



Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter

Retrouvez plus d’articles sur F1i