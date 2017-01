Bernie Ecclestone : "Je suis fier de ce que j’ai accompli"

Le poste de CEO qu’occupait jusqu’à hier soir Mister E a été attribué à Chase Carey (qui était déjà le président de Delta Topco) par les nouveaux propriétaires de la Formule 1, la société américaine Liberty Media.



"Je suis fier de l’entreprise que j’ai bâtie au cours de ces quarante dernières années et de tout ce que j’ai accompli avec la Formule 1", a réagi Ecclestone dans un communiqué publié par Liberty Media. "J’aimerais remercier tous les promoteurs de Grand Prix, les équipes, les sponsors et les chaînes de télévision avec lesquels j’ai été amené à travailler durant mes années passées en F1."



"Je suis ravi que l’entreprise ait été rachetée par Liberty, qui a l’intention d’investir dans le futur de la F1. Et je suis sûr que Chase jouera son rôle pour que la Formule 1 en sorte gagnante." Ecclestone garde un titre honorifique de président d’honneur et sera consulté par Liberty Media en cas de besoin.





