Binotto en conflit avec Arrivabene ?

La presse italienne, mais aussi le journal allemand Bild, font écho d'une dispute que seul le grand patron Sergio Marchionne, présent en Hongrie le week-end dernier pour assister au doublé des SF70H, a le pouvoir d'arbitrer. Le conflit opposerait le team principal Maurizio Arrivabene au directeur technique Mattia Binotto.



Le retour en forme des bolides rouges est largement à mettre au crédit de Binotto, qui a succédé à James Allison il y a tout juste un an à la direction technique de Maranello. La montée en puissance des Ferrari cette saison a donné confiance à l'ingénieur italo-suisse, lequel serait à l'origine du déplacement de son successeur responsable de la division moteur Lorenzo Sassi vers le département des voitures de route il y a quelques semaines.

La polémique concernant l'utilisation de l'huile dans l'essence des V6 turbo du cheval cabré serait à l'origine de cette mise en cause. Mais Binotto ne s'arrête pas là et serait en conflit avec Arrivabene concernant la gestion sportive de la Scuderia. Comme il a rendu à Ferrari sa force de frappe, il semble avoir l'appui de beaucoup en interne. Il viserait ni plus ni moins que le poste de team principal.



Arrivabene aurait sollicité le soutien du sponsor Philip Morris (son ancien employeur) pour conserver son job. Marchionne va devoir intervenir pour que cette lutte de prestige ne vienne pas ternir un championnat qu'il espère triomphal pour la marque célèbrant son 70ème anniversaire cette année.

Mattia Binotto (Ferrari) au Grand Prix d'Australie 2017Ferrari S.p.A.

