Bottas : "Le Halo constitue un progrès, mais..."

Le débat sur l'introduction du système de protection des cockpits Halo continue d'alimenter les conversations de paddock : même si de moins en moins d'observateurs s'expriment contre, ils regrettent simplement l'aspect peu esthétique de cet élément nouveau.



La FIA est passée en force en imposant le Halo pour des raisons de sécurité dès 2018, malgré l'opposition de neuf des dix écuries engagées qui souhaitaient procéder à d'autres études. Il n'empêche que critiquer le Halo sonne désormais comme un combat d'arrière-garde et que les pilotes semblent pour la plupart convaincus de ses bienfaits.



"Une protection supplémentaire est toujours bonne pour les pilotes, observe Valtteri Bottas. Je ne pense pas que le Halo sera un problème car il constitue un progrès indéniable dans le domaine de la sécurité, comme beaucoup d'autres éléments qui ont été introduits avant lui au fil des années, des recherches et des expériences."

"Le principal handicap du Halo, selon moi, n'est pas tellement d'ordre esthétique, poursuit le Finlandais. Il s'agit du poids additionnel qu'il représente, qui plus est en hauteur, et cela va rendre les voitures encore plus lourdes. Or plus une monoplace est lourde, moins elle est excitante à conduire...""Une F1 pèse déjà 728 kg aujourd'hui et on va ajouter 5 kg avec le Halo, conclut-il. Cela signifie-t-il que les pilotes devront perdre 5 kg de plus ? A un certain stade, cela devient absurde !"