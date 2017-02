Chris Horner (Red Bull) : "On veut être les challengers"

Avec la Red Bull RB13, Christian Horner espère que son équipe disposera de l'arme absolue.



Chaque changement de règlement apporte son lot d'incertitudes, mais le team principal de Red Bull Racing pense que le staff technique a réalisé une véritable œuvre d'art.



Avec Daniel Ricciardo et Max Verstappen, l'écurie du taureau rouge revendique la position de challenger de la tenante du titre Mercedes avec la ferme intention de lui disputer la première place en 2017.



"Je pense que la RB13 est l'une des plus jolies voitures que nous ayons jamais construites,indique le manager britannique.Son harmonie et ses proportions avec ce nouveau règlement sont excellentes : elle paraît agressive, elle semble performante. C'est le vieil adage : si une voiture est belle, elle sera rapide. Or la RB 13 est très jolie !"

"Plus sérieusement, on veut être les challengers et mettre la pression sur Mercedes. Nous avons consacré d'importantes ressources à son développement en retardant son assemblage au dernier moment,a-t-il précisé.On verra ce que cela donnera en piste cette semaine, mais les données recueillies semblent prometteuses. De son côté, Renault s'est remis en question en concevant un tout nouveau moteur."



