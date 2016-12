Daniel Ricciardo : "Ma place se trouve chez Red Bull"

Daniel Ricciardo n’a pas mâché ses mots pour qualifier le volant laissé libre par Nico Rosberg au sein de l’écurie Mercedes pour la saison prochaine. La deuxième Flèche d’Argent est très convoîtée dans le paddock, d’autant plus que la formation allemande tarde à faire une annonce sur le futur équipier de Lewis Hamilton.



L’Australien a de son côté rappelé qu’il ne cherchait pas à quitter Red Bull pour 2017, ni même pour 2018.



"Je défends les couleurs de Red Bull depuis désormais deux saisons et j’estime que ma place se trouve dans cette équipe. Vous me verrez donc au volant de la future RB13 lors du prochain Grand Prix d’Australie", a indiqué Ricciardo lors d’une visite dans sa ville natale, Perth, à l’occasion d’une conférence de l’Australian Associated Press.

"Il y a beaucoup de pilotes qui ont postulé pour remplacer Nico chez Mercedes pour la saison à venir. Et il ne faut pas leur reprocher d’avoir essayé ,sourit Daniel. Je souhaite simplement à l’heureux élu de profiter au maximum de l’opportunité dont il disposera car c’est un sacré bon volant qui l’attend !"



