Ferrari a donné des ailes à sa SF70-H

Ce n'est pas une nouveauté en Formule 1 puisque McLaren avait par exemple placé un mini aileron sur le capot moteur de sa MP4-10 en 1995. Mais Ferrari a été la première - et la seule pour l'instant - équipe à revisiter cette solution sur sa monoplace 2017 en tirant parti de la refonte du règlement aéro pour la saison 2017.

Dans une mise en scène très simple, la Scuderia a présenté vendredi matin dans un garage de sa piste privée de Fiorano sa SF70-H marquant ses 70 ans d'existence comme constructeur automobile. En compagnie de ses champions du monde, l'Allemand Sebastian Vettel et le Finlandais Kimi Räikkönen, et son espoir italien Antonio Giovinazzi, le directeur d'équipe Maurizio Arrivabene et le directeur technique Mattia Binotto sont apparu dans la lumière en même que la rossa appelée à restaurer la réputation sportive dans une période de marasme marqué par plusieurs départs de cerveaux qui n'ont pas réellement été remplacés.

Après une saison blanche de victoire et de pole position, la création de Maranello doit au moins remettre les Rouges sur le chemin de podiums réguliers et de la victoire. Echaudé par ce qui s'est passé en 2016, le président Sergio Marchionne n'a pas donné d'objectif chiffré, considérant la campagne de tests hivernaux comme un préalable à toute annonce.