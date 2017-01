Formule 1 - La FIA va convoquer un Conseil Mondial extraordinaire

La date n’est pas anodine puisqu’un jour plus tôt, le 17 janvier, le conseil d’administration de Liberty Media doit se réunir pour valider le rachat des droits commerciaux de la Formule 1 et le changement de nom de la société en "Formula One Group."

Liberty Media a déjà reçu le feu vert des autorités de la concurrence pour racheter la F1 et n’a plus besoin que de l’approbation de ses actionnaires ainsi que de la FIA, qui détient 1% de Delta Topco, la holding de la Formule 1.



Notez que la réunion extraordinaire du Conseil Mondial se tiendra également un jour après celle du groupe stratégique de la F1, qui comprend Mercedes, Red Bull, Ferrari, Force India, Williams et McLaren, et celle de la Commission F1.



Les membres du groupe stratégique et de la Commission F1 se réuniront pour discuter de possibles changements à apporter aux règlements 2017 et futurs.

