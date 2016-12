"Gasly est complètement prêt pour la F1"

Même si Red Bull a préféré prolonger le contrat de Daniil Kvyat chez Toro Rosso pour 2017, Pierre Gasly mérite sa place en Formule 1. C’est l’avis de Rene Rosin, le patron de PREMA Racing, l'équipe avec laquelle Gasly a remporté le championnat de GP2 Series cette année.



"Pour moi, il est complètement prêt pour la Formule 1", déclare-t-il au site Motorsport.com. "Il mérite d’avoir un volant en F1, même si Red Bull a malheureusement annoncé Kvyat et Sainz chez Toro Rosso pour la saison 2017. Il est prêt pour la Formule 1."

La Super Formula, en attendant la Formule 1

A défaut de courir en Formule 1, Gasly suivra le parcours de Stoffel Vandoorne l’an prochain. Il disputera la saison 2017 de Super Formula au Japon, tout en passant du temps dans le simulateur de Red Bull Racing à l’usine de Milton Keynes.



"Il doit continuer à tout donner, ajoute Rosin. S’il a l’opportunité de courir ailleurs, alors il doit la saisir pour essayer de convaincre les gens de chez Red Bull qu’il mérite sa place en F1. Il est capable de le faire, c’est quelqu’un qui travaille vraiment très dur au sein de l’équipe et il a fait du très bon boulot cette saison chez nous."



"En outre, il est extrêmement rapide sur un tour. C’est ce qui le caractérise le plus. Sur un tour lancé, je pense que c’est l’un des meilleurs", conclut Rosin.



La France aura deux représentants en Formule 1 en 2017, avec Esteban Ocon chez Force India et Romain Grosjean chez Haas.



Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter

Retrouvez plus d’articles sur F1i