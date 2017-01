Gerhard Berger : "J'ai d'abord cru que Nico Rosberg était toujours saoul"

L’ancien pilote de Formule 1 Gerhard Berger révèle qu’il ne s’attendait pas à ce que Nico Rosberg annonce son départ de la F1 cinq jours seulement après avoir remporté le titre à Abou Dhabi.



Berger, qui avait aidé Rosberg à négocier sa reconduction de contrat avec Mercedes durant l’été, avait tout d'abord cru que le champion du monde 2016 de F1 n’avait pas encore dessaoulé !



"Au début, je me suis demandé s’il était encore saoul, après avoir fêté comme il se devait son titre de champion du monde de Formule 1 à Abou Dhabi", explique l’Autrichien au magazine Auto Motor und Sport.

"A sa place, je n'aurais jamais pu arrêter ma carrière"

"Aujourd’hui, je dois vous avouer que sa décision de quitter la F1 me laisse quelque peu perplexe. Je n’aurais pas fait la même chose si j’avais été à sa place. Il avait la meilleure voiture, un très bon contrat. A son âge et compte tenu de sa condition physique, je n’aurais jamais pu arrêter ma carrière. Nous verrons bien s’il regrettera ou non sa décision."



