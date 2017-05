Fernando Alonso (McLaren) : "Je dois passer en mode Indy maintenant"

Fernando Alonso aura déjà ravi ses supporters samedi avec sa 7e place de grille pour son Grand Prix national. Car l'Espagnol de McLaren n'a pu défendre ses chances comme il l'entendait, dimanche. C'est allé vite. Tout s'est joué au départ.

"La course ne s'est pas déroulée comme nous l'avions prévu", a indiqué le champion du monde 2005 et 2006, classé 12e à deux tours. "Nous avons été un peu malchanceux lors du contact dans le deuxième virage avec Felipe [Massa], et nous sommes restés derrière Daniil [Kvyat] pendant trop de tours au milieu de la course. Mais même sans ça, je pense que nous n'avions pas le rythme pour être dans les points, pour être honnête. Je suis un peu déçu, mais au moins nous avons terminé la course, et j'espère que c'est le premier signe de progrès en termes de fiabilité."

Il va maintenir faire l'impasse sur le Grand Prix de Monaco pour courir aux Etats-Unis d'Amérique, le 28 mai. "Lundi matin, je dois être au circuit des 500 miles d'Indianapolis à 9h00 et dans la voiture à midi (15h00 heure française) pour la première séance d'essais", a-t-il indiqué. "J'ai donc 14 heures de repos devant moi, dont neuf seront passées dans l'avion. Je dois passer en mode Indy maintenant, et pendant les deux prochaines semaines, je me concentrerai sur ça".