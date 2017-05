Haas : la saga des freins continue...

Haas a décidé de conserver les freins Brembo pour le Grand Prix d’Espagne. L’équipe américaine avait testé avec succès les disques de frein de Carbon Industrie durant les essais privés qui s’étaient déroulés à Bahreïn le mois dernier.



Elle avait toutefois rencontré des problèmes de refroidissement durant les deux premières séances d’essais libres du Grand Prix de Russie et avait opté pour un retour aux freins Brembo, son équipementier depuis l’an dernier.

Après avoir analysé la situation depuis Sotchi, Haas a finalement décidé de conserver les freins Brembo pour le moment, tout en travaillant avec Carbon Industrie pour trouver une solution.

"Nous n’avons pas réussi à les faire suffisamment refroidir à Sotchi, les disques surchauffaient et la dégradation était très élevée. Après avoir analysé les données, nous étions arrivés à la conclusion qu’ils ne tiendraient pas la distance d’un Grand Prix", commente Günther Steiner, le directeur d'équipe de Haas.



"La décision avait par conséquent été prise de revenir aux freins Brembo, et nous utiliserons à nouveau les freins Brembo à Barcelone. Trouver une solution au problème de refroidissement rencontré avec les freins Carbone Industrie prendra du temps, mais nous finirons par en trouver une", conclut l’Autrichien.



