Kimi Räikkönen (Ferrari) le plus rapide en essais libres 3

Ferrari avait subi la loi de Mercedes vendredi mais invoqué divers soucis pour expliquer l'écart de 0"3 au tour sur la W08. Sebastian Vettel (Ferrari) avait incriminé des problèmes de réglages et un vent fort qui l'avait même poussé hors de la piste en fin de journée.

Samedi matin a effectivement montré que les SF70H n'étaient pas en version optimale car Kimi Räikkönen (Ferrari) a signé le meilleur chrono des essais libres 3 du Grand Prix d'Espagne, en 1'20"214, soit 0"242 devant son coéquipier allemand. Et en collant surtout 0"381 à Lewis Hamilton et 0"654 à Valtteri Bottas (Mercedes), qui a l'excuse d'avoir seulement pu tourner en fin de session à cause de la réinstallation de son propulseur, sur lequel avait été détecté un souci électrique la veille au soir.

Force India en net retrait

Comme vendredi, Red Bull occupe les places 5 et 6, avec Max Verstappen à 0"811 et Daniel Ricciardo à 1"035, et Renault n'a pu compter que sur Nico Hülkenberg, 7e à 1"456, et Williams s'est reposé encore une fois sur le seul Felipe Massa pour compléter le Top 8, à 1"532.

A l'issue de cette dernière séance qui a remis Ferrari dans la course à la pole position, le bilan des Français est mitigé. Romain Grosjean, qui a enfin pu bénéficier des nouvelles pièces sur sa Haas, est resté juste en dehors du Top 10, battu par Fernando Alonso (McLaren). A bord d'une Force India pas très en forme en Catalogne, Esteban Ocon s'est contenté du 15e, à 0"060 de son coéquipier Sergio Pérez.