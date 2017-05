Lewis Hamilton (Mercedes) : "Des évolutions remarquables"

Lewis Hamilton a salué le travail "remarquable" réalisé par son équipe Mercedes, dont les évolutions introduites ce vendredi sur la W08 fonctionnent "comme prévu". Le Britannique s’est montré le plus rapide de cette journée d’essais libres, reléguant la première Ferrari – celle de Kimi Räikkönen – à 0"310.



"La première séance d’essais libres s’est très bien déroulée", a commenté le triple champion du monde. "Les conditions de piste n’étaient plus les mêmes durant les EL2, c’était glissant et il y avait de fortes rafales de vent. C’était assez délicat, car il était plus facile de partir à la faute, mais c’était malgré tout bien sympa."

"L’équipe a accompli un travail remarquable avec les évolutions dont nous disposons ici et la voiture fonctionne comme prévu", a ajouté Hamilton. "J’ai bien mieux entamé mon week-end de Grand Prix que je ne l'avais fait à Sotchi, donc je suis content. Mais nous allons garder la tête froide et continuer à travailler, car nous voulons terminer les premiers dimanche."



