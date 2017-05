Lewis Hamilton (Mercedes) le plus rapide des essais libres 1

Bousculé depuis le début de la saison par Ferrari, Mercedes a réagi pour le Grand Prix d'Espagne, toujours considéré par le paddock comme la réelle ouverture de la saison européenne. L'épreuve qui marque aussi le retour à Montmelo, un circuit révélateur des qualités d'une monoplace, sur lequel les écuries ont testé cet hiver.

Auteur d'un week-end médiocre en Russie il y a deux semaines, Lewis Hamilton a aussi réagi personnellement vendredi matin sur le Circuit de Catalogne en postant le meilleur temps des essais libres 1, en 1'21"521, en pneus "medium". Au volant d'une W08 équipée - entre-autres - de nouveaux déflecteurs frontaux et latéraux, le triple champion du monde britannique tenait visiblement à marquer son territoire en signant le meilleur chrono.

Il s'est employé à le faire et l'écart dérisoire (0"029) qu'il a creusé sur son coéquipier Valtteri Bottas, vainqueur à Sotchi, témoigne de l'âpreté de la lutte qui s'annonce chez les Gris. Un an après le clash et le double abandon des Flèches d'argent au premier tour du Grand Prix.

1 virage pour Alonso avant d'exploser son Honda

On ne peut douter de la détermination de Mercedes à reprendre la main, et chez Ferrari on en est convaincu. Troisième et quatrième, Kimi Räikkönen et Sebastian Vettel ont encaissé respectivement pas moins de 0"935 et 1"079. L'Allemand a même essuyé un souci de boîte de vitesses dès son entrée en piste.

Les voitures rangées deux par deux, on retrouve ensuite les Red Bull et les Haas. Avec une déception notable pour l'écurie autrichienne, après des semaines de travail pour corriger une RB13 mal née.

De ces premiers roulages, on retiendra aussi la nouvelle déception infligée par Honda à Fernando Alonso. L'Espagnol de McLaren a présenté ses excuses en direct à ses supporters pour la casse de son V6 dès le tout premier virage. Voir le bloc nippon se vider de son huile fut une image rare, spectaculaire et absolument désastreuse pour Honda.