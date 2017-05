Lewis Hamilton (Mercedes) reste le plus rapide en essais libres 2

Vendredi après-midi à Montmelo, les essais libres 2 du Grand Prix d'Espagne ont livré une photographie plus objective des performances par rapport au matin. A l'heure où sera disputée samedi la qualification de la 5e manche du Mondial, les pilotes ont simulé un tour de qualification en gommes "tendre" avant d'enchaîner des relais de course. A part Haas, qui n'avait qu'un nouveau kit pour Kevin Magnussen, les équipes avaient également bardé leurs machines des évolutions aéro et mécaniques préparées de longues dates.

Détail qui ne trompe pas : le Top 8 et verrouillé comme lors des Libres 1 avec des voitures rangées deux par deux par écurie ; en l'occurrence les Mercedes devant les Ferrari, les Red Bull et - c'est assez inhabituel - les Renault.