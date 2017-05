Mark Webber : "C'est Alonso le patron chez McLaren"

Fernando Alonso (McLaren) disputera ce dimanche son Grand Prix national sur le Circuit de Catalogne, tout du moins si le moteur Honda le veut bien... Il y a huit jours à Sotchi, l’Espagnol n’avait même pas pu prendre le départ, contraint de jeter l’éponge à l’issue du tour de formation.



Pour sa course à domicile, le champion du monde 2005 et 2006 souhaite donc connaître un peu plus de réussite, surtout sur le plan de la fiabilité.

Vidéo - Panis : "Je comprends Alonso, il doit tellement en avoir ras-le-bol" 01:00

"Je sais que l’équipe travaille extrêmement dur pour résoudre les problèmes que nous avons rencontrés récemment, et j’espère que je serai épargné par les ennuis ce dimanche."



Fernando Alonso n’a pas encore terminé de Grand Prix depuis l’ouverture de la saison en mars dernier.



Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.



Retrouvez plus d’articles sur F1i