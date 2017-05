Valtteri Bottas (Mercedes) : "Garder Vettel derrière moi profitait à Lewis"

Valtteri Bottas (Mercedes) a joué un rôle important dans la victoire de son équipier Lewis Hamilton cet après-midi au Grand Prix d'Espagne. Le Finlandais a fait perdre une demi-dizaine de secondes à Sebastian Vettel (Ferrari) en retardant son premier arrêt au stand.

Vettel, qui était sur une stratégie décalée, était revenu juste derrière Bottas, alors leader du Grand Prix, durant son deuxième relais, mais cela lui avait pris plusieurs tours avant qu'il parvienne enfin à le passer.

"J'ai essayé de faire le maximum pour le garder derrière moi. Nous étions sur une stratégie différente et cela profitait à Lewis. Je faisais juste mon travail", s'est défendu Bottas au micro de la chaîne Sky Sports.

"On savait qu'on serait limite avec l'ancien moteur"

Vainqueur il y a deux semaines en Russie, il a connu nettement moins de réussite ce dimanche en Espagne. Il y a tout d'abord eu le contact du premier virage avec son compatriote Kimi Räikkönen (Ferrari), puis sa casse moteur qui l'a contraint à l'abandon.

"Concernant l'incident du premier tour, j'étais à l'intérieur et il y a eu un léger contact avec Kimi au premier virage. Je n'avais tout simplement pas suffisamment la place, c'était un peu trop serré", s'est-il justifié. "Puis, à propos de mon abandon, on savait qu'on serait limite avec l'ancien moteur, et c'est peut-être ce qui a provoqué mon problème…"

