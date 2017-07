Lewis Hamilton (Mercedes) : "Passer les Ferrari sera quasiment impossible"

Lewis Hamilton ne se voit pas ajouter une sixième victoire à son palmarès hongrois dimanche. Avant d'arriver au Hungaroring, il avait estimé que ravir à Sebastian Vettel (Ferrari) la tête du championnat avant la pause estivale n'était pas crucial. Samedi, son quatrième temps en qualification, à 0"417 de son rival poleman, qui le devance d'un point au Mondial, ne l'a pas incité à l'optimisme.

"Je ne sentais pas complètement bien la voiture pendant les essais libres mais nous avons opéré des changements pour la qualification et les sensations ont commencé à revenir", a déclaré le Britannique, après la 11e séance de qualification de la saison.

"Nous savions que la Ferrari serait rapide, vu son rythme ce matin, donc nous nous sommes plutôt bien débrouillés pour verrouiller la deuxième ligne. Mes tours ont été bons en général mais j'ai commis une erreur au virage n°4 dans mon premier tour Q3. Après ça, il fallait assurer un tour", a-t-il poursuivi.

Qu'espérer dimanche ? Difficile à dire, même si l'homme de la pole position n'a finalement gagné que trois fois en Hongrie en dix éditions depuis qu'il y court. En 2007 justement, en 2012 et 2013, il avait triomphé en partant en pointe.

"On ne dépasse pas ici"

Il sait aussi que deux pilotes seulement l'ont emporté dans l'histoire du Grand Prix créé en 1986 sans partir du Top 4 (Mansell de la 12e place en 1989, Button de la 14e en 2006), et qu'il était quatrième au départ en 2009 et deuxième l'an dernier sur le chemin de la victoire. Mais pour lui, le problème s'appelle bien Ferrari.

"La stratégie et les pneus vont jouer un plus grand rôle", a-t-il rappelé. "Ferrari est au-dessus du lot ce week-end. On ne dépasse pas ici et ce sera probablement une procession à moins de pouvoir faire quelque chose avec la stratégie. Passer les Ferrari sera quasiment impossible, à moins qu'elles aient des problèmes. Au moins nous essaierons de prendre des points."