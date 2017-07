Sebastian Vettel (Ferrari) en pole position devant Kimi Räikkönen

Ferrari dressera un mur rouge devant Mercedes, dimanche à 14h00. Et sur un tracé comme le Hungaroring, l'avantage sera particulièrement appréciable, sinon décisif. Samedi, Sebastian Vettel s'est placé en tête de grille pour la 48e fois de sa carrière en dominant la qualification de la 11e manche du Mondial, en accomplissant un tour en 1'16"276, ce que personne n'était parvenu à faire.

Le quadruple champion du monde et numéro 1 mondial a battu son coéquipier Kimi Räikkönen de 0"168, Valtteri Bottas de 0"254 et Lewis Hamilton (Mercedes) de 0"431.

Pneus mal équilibrés pour Hamilton

Situé sur la partie roulante - donc propre - de la piste avec son coéquipier en couverture, l'Allemand bénéficiera peut-être de la lutte des ambitions personnelles chez les Gris, entre un Bottas revigoré par sa position de troisième du Mondial, à 23 points de Vettel, et un Hamilton tenu de s'élancer sur la partie sale.

Qu'est-il arrivé au Britannique qui a reporté à Spa, fin août, ses espoirs de 68e pole-record ? Il semble avoir été irrémédiablement perturbé par des pneumatiques mal équilibrés par les techniciens de Pirelli. Il s'est plaint de son premier set en Q2 et, alors qu'il n'avait à craindre, il a dû griller un second set pour améliorer son temps et gagner le droit de partir avec. En Q3, il a fait le même constat et il est rentré sans passer par la case chrono. Il a finalement tout misé sur une tentative.

La Red Bull RB13 boostée par des évolutions réussies, il n'a manqué qu'un dixième à Max Verstappen et Daniel Ricciardo pour challenger Lewis Hamilton.

Di Resta remplaçant au pied levé

Septième, Nico Hülkenberg (Renault) a de quoi être frustré puisqu'il rétrogradera de cinq places suite à un changement de boîte de vitesses avant le terme des six meetings règlementaires. Il a au moins fait deux heureux : les pilotes McLaren jamais vu à pareil places cette année. Fernando Alonso et Stoffel Vandoorne partiront de la quatrième ligne.

Quant aux Français, ils ont fait mieux que leurs coéquipiers respectifs : Esteban Ocon (Force India) partira 11e et Romain Grosjean 15e.

Enfin, on ne peut pas évoquer cette qualification sans parler du pari surréaliste fait par Williams. Felipe Massa malade et forfait, Paul di Resta a été promu sur le champ remplaçant. Le Britannique n'avait pas roulé en F1 depuis fin 2013 avec son ancienne équipe, Force India, il ne connaissait pas les monoplaces de 2017 hormis à travers quelques heures au simulateur. Cela ne l'a pas empêché de se lancer en Q1 pour arracher la 19e temps.