Sebastian Vettel (Ferrari) : "Nous donnons la réponse sur la piste !"

Sebastian Vettel (Ferrari) n'avait plus signé de pole position depuis la 4e manche du Mondial, le 29 avril en Russie. Quatre mois, c'est une éternité pour un aspirant au titre mondial. Samedi, l'Allemand a donc retrouvé la meilleure place sur une grille de départ au meilleur endroit possible, sur le tortueux Hungaroring où Romain Grosjean (Haas) estimait vendredi qu'il fallait être 1"4 plus rapide au tour pour espérer dépasser en course.

S'il est couvert par son coéquipier Kimi Räikkönen dans son premier relais, il aura de quoi voir venir au volant d'une voiture qui l'a enchanté samedi.

"La voiture a été incroyable, nous avons bien progressé", a-t-il réagi lors de l'interview post-qualification. "J'aime beaucoup cette piste et faire fonctionner la voiture dans la bonne fenêtre, le soleil et tous ces spectateurs, nous sommes comblés. Nous bossons dur, la course précédente n'a pas été génial pour nous. Nous sommes heureux d'être là surtout quand on se souvient où nous étions il y a 12 mois."

"Le plus gros reste à faire dimanche et rien n'est gagné", a-t-il insisté. Avant de faire une allusion à son contentieux avec Lewis Hamilton (Mercedes) depuis le Grand Prix d'Azerbaïdjan. "C'est génial, surtout après les échanges verbaux de la dernière course (en Angleterre), qui sont allés un peu trop loin. Nous donnons à réponse sur la piste !"