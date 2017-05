Duel Räikkönen - Vettel, mission impossible pour Hamilton : les clés de la course à Monaco

L'homme de la pole position : Kimi Räikkönen (Ferrari)

On pensait que cette 17e pole position n'arriverait jamais. Avant ce samedi, le Finlandais faisait partie avec Lance Stroll (Williams), Stoffel Vandoorne (McLaren) et Jolyon Palmer (Renault) des pilotes systématiquement battus par leurs coéquipiers en qualification cette saison. Il a mis fin à la série de façon spectaculaire, ou plutôt méthodique car aller vite dans les rues de Monaco nécessite de la maîtrise plus que de l'excitation.

"Iceman" a magnifié sa performance en battant deux fois le record de la piste, en Q2 et en Q3, et il a mis une pression telle à son coéquipier qu'il a fini par le faire craquer.

Une chose est sûre, quand il est dans le match il serre le jeu : il a signé ses quatre dernières pole positions avec des marges de 0"017, 0"091, 0"041 et 0"043.

Le performer : Jenson Button (McLaren)

On imaginait encore moins le pigiste de luxe de Woking auteur du 9e temps en Q3, faire ainsi oublier Fernando Alonso. Preuve que le pilotage ne s'oublie pas. Le plus dommage ? Qu'il ait écarté tout retour à plein temps en 2018.

La surprise à confirmer : Carlos Sainz (Toro Rosso)

La Toro Rosso n'est pas loin d'être considérée comme ratée mais Carlos Sainz, qualifié 6e, est arrivé à en faire quelque chose dans un environnement urbain où le pilote fait plus la différence qu'ailleurs. On a hâte de voir son match avec Sergio Pérez (Force India) et Romain Grosjean (Haas).

Carlos Sainz (Toro Rosso) au Grand Prix de Monaco 2017Getty Images

Le battu : Lewis Hamilton (Mercedes)

Une galère… En sursis à Massenet au début de la Q2, stoppé au pesage, bloqué dans le trafic, empêché par l'accident de Stoffel Vandoorne (McLaren), le Britannique s'est fait éliminer comme un vulgaire débutant. A Monaco, il faut y aller crescendo et il a fait tout l'inverse. Sa précipitation a traduit une vraie faiblesse.

Il était parti 19e à Monaco en 2009 pour finir 12e, 9e en 2011 pour se classer 6e. Autant dire qu'il n'est pas un spécialiste des remontées fantastiques en principauté.

La déception : Williams

Avec 18 points depuis le début de saison, l'écurie de Grove fait la course derrière Toro Rosso (21 points) et n'a plus beaucoup de marge sur Renault (14 points). Felipe Massa (15e) fautif dans son premier run en Q2 et piégé par l'accident de Stoffel Vandoorne (McLaren), Lance Stroll (18e) a essuyé un problème un problème hydraulique dès la Q1...

Le gaffeur : Stoffel Vandoorne (McLaren)

Il attaquait pour défendre sa place Q3, et il avait raison car c'était tendu au classement. Mais le Belge a fait une vraie faute en tapant le rail intérieur à la sortie du esse de la piscine. Il s'en sort bien en sauvant une 10 place de grille, et même une 9e suite au déclassement de Button.

Stoffel Vandoorne (McLaren) au Grand Prix de Monaco 2017McLaren

Le sursitaire : Jolyon Palmer (Renault)

Le Britannique est à Renault ce qu'Esteban Gutiérrez était à Haas l'an dernier : une promesse de bien faire et une invariable déception. Une sortie sans gloire en Q1 (17e) qui le mieux sur la sellette. Le Losange songerait même à le remplacer.

Le regret de la qualification : + 15 places pour Jenson Button (McLaren)

Un Grand Prix d'adieu qui tourne au fiasco à cause d'une rafale de changements sur son moteur. "Cela fait vraiment mal d’avoir cette pénalité"…. Le champion du monde 2009 méritait une meilleure sortie.

La question : Kimi Räikkönen (Ferrari) aura-t-il toutes les cartes en main ?

Ferrari a fait de Sebastian Vettel sa priorité pour le titre et la position éloignée de Lewis Hamilton (Mercedes) ne peut que la pousser à maximiser le résultat de l'Allemand. Comment réagira-t-elle si Kimi Räikkönen bloque l'Allemand, même un peu ? Le développement des stratégies pourrait livrer la réponse…

Les chiffres : 16, 13, 15

Comme le nombre de dépassements sur les 78 tours de course en 2014, 2015 et 2016. Pas énorme.

Lewis Hamilton (Mercedes) au Grand Prix de Monaco 2017Getty Images

La série en cours

Depuis 2004, tous les polemen ont fini sur le podium.

Ce qu'il faut savoir avant la course

Après le run le plus court de la saison (210 mètres), le passage dans l'entonnoir du virage n°1 promet d'être plus problématique que les années précédentes, même si l'espace de secours situé sur la droite sera bien utile. Les monoplaces de 2017 sont en effet plus larges de 20 cm, et leurs ailerons avant plus larges.

La décla : Valtteri Bottas (Mercedes)

"Ça n'est pas un week-end facile pour nous. Je pense que Ferrari a le dessus. Leur voiture est un peu plus maniable."

