Lewis Hamilton (Mercedes) "vidé" et "en galère"

Fini les rêves de 65e pole position qui aurait fait de lui l'égal statistique d'Ayrton Senna. Lewis Hamilton est revenu sur terre samedi à Monaco. Brutalement. Jeudi n'avait pas été qu'une alerte, ses problèmes de réglages auront perduré de façon inquiétante jusqu'en qualification, sachant que son coéquipier de Mercedes, Valtteri Bottas, a loupé la pole position pour 0"045.

Le Britannique s'est qualifié 14e et partira 13e en raison des 15 places de pénalité infligées à Jenson Button (McLaren). C'est simple, tout est allé de travers au volant de la W08 n°44 et les circonstances n'ont pas aidé.

Proche du crash en Q2, le triple champion du monde a rejoint son stand désorienté. "Il y a quelque chose de mauvais sur la voiture", a-t-il lancé, dépourvu de grip. Avant de perdre du temps au pesage, puis repartir pour un second run. D'abord bloqué dans le trafic, il a été empêché à la dernière minute par le drapeau jaune déployé pour l'accident de Stoffel Vandoorne (McLaren).

"Le week-end est plus ou moins fichu"

"Je n'ai pas encore vu les gars, je ne peux donc pointer le problème précisément mais c'est une sensation étrange", a déclaré le vainqueur des éditions 2008 et 2016 à Sky Sports. "La chance ne s'est pas présentée pour moi", a-t-il ajouté au micro de Channel 4. "J'étais en galère avec la voiture. Je ne sais pas quoi dire pour le moment. Je suis vidé."

Il a avoué qu'il aurait eu du mal à faire un Top 5 sur la grille, et que la course lui paraisait compromise. "Le week-end est plus ou moins fichu. J'essaierai de finir dans le Top 10", a-t-il dit.

Sachant qu'à part Olivier Panis, 14e en 1996, tous les vainqueurs monégasques sont partis des neuf premières places dans l'histoire du Grand Prix en Mondial, le défi s'annonce ardu pour lui. Il confine même à l'impossible quand on constate qu'il n'a jamais gagné en démarrant au-delà de la sixième place (Silverstone 2014).