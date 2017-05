Räikkönen (Ferrari) doublement dans l'histoire avec un record de rapidité et un autre de patience

Kimi Räikkönen ne fait pas souvent des pole positions, mais lorsqu'il y parvient ça ne passe pas inaperçu. Discret jeudi, le Finlandais est monté en puissance samedi au moment où ça comptait. Auteur d'un nouveau record officieux de la piste (l'officiel doit être établi en course) du Grand Prix de Monaco en Q2 en 1'12"231, le pilote de la Ferrari n°7 a remis le couvert en Q3, en 1'12"178.

Jeudi matin, Lewis Hamilton (Mercedes) avait battu le record de Juan Pablo Montoya (Williams) datant de 2002, en bouclant un tour en 1'13"425. Sebastian Vettel, coéquipier de "Iceman", avait amélioré cette marque en essais libres 2 en 1'12"720, puis samedi matin en essais libres 3 en 1'12"395.

On pensait le Britannique à la Flèche d'argent et l'Allemand à la "rossa" embarqués dans un duel, mais le Finlandais veillait. Prêt à utiliser "toutes les ficelles possibles" comme l'a dit Vettel pour déjouer les pronostics.

Andretti effacé des tablettes

Non comptant d'être devenu l'homme le plus rapide àMonaco, Kimi Räikkönen a décroché sa 17e pole position en carrière, sa première depuis le Grand Prix de France 2008 à Magny-Cours. Soit 128 Grands prix en ce qui le concerne, compte tenu de ses années sabbatiques 2010 et 2011.

En termes de temps, cela représente 3261 jours, et c'est un nouveau record. En effet, l'Etasunien Mario Andretti détenait le précédent écart le plus important entre deux pole positions. Après sa première en carrière au Grand Prix des Etats-Unis d'Amérique en 1968, il avait patienté 2940 jours pour décrocher une nouvelle distinction, au Japon en 1976. En nombre de Grands Prix, cela représentait 47 meetings.