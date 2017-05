Sebastian Vettel (Ferrari) : "J'ignore ce qui arrive à Mercedes…"

Sebastian Vettel (Ferrari) a survolé la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Monaco ce jeudi après-midi. L'Allemand a battu de 0"705 le record absolu du circuit établi par Lewis Hamilton (Mercedes) en matinée.

Les W08 ont d'ailleurs terminé les EL2 nettement en retrait, à plus d'une seconde de la SF70-H, à la grande surprise du quadruple champion du monde.

"On est sorti un peu tard en piste, mais nous avons obtenu les réponses à nos questions. Ce fut une journée productive", a analysé Vettel. "J'ignore ce qui arrive à Mercedes aujourd'hui… Je suis certain qu'il y a une raison au fait qu'ils étaient si loin cet après-midi et je suis sûr qu'ils vont revenir en force samedi. Cela va être serré pour la pole, avec les Red Bull également."

La troisième séance d'essais libres du Grand Prix de Monaco débutera samedi à 11 heures.

