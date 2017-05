Sebastian Vettel (Ferrari) : "Surpris que Bottas soit si proche"

Sebastian Vettel a loupé pour 0"043 la pole position du Grand Prix de Monaco, samedi. Le quadruple champion du monde a été battu par son équipier Kimi Raïkkonen mais permet à Ferrari de monopoliser la première ligne. Mais l'Allemand est surtout surpris de voir Valtteri Bottas et sa Mercedes aussi proches, les deux hommes étant seulement séparés par deux millièmes.

"Tout d'abord, j'aimerais adresser mes plus sincères félicitations à Kimi, a déclaré Vettel. C'est sa première pole position depuis fort longtemps, et il a utilisé toutes les ficelles possibles pour la décrocher."

Qualification : Raïkkonen s'offre sa première pole depuis 2008

"On peut toujours aller plus vite quand on y pense, a-t-il ajouté. Néanmoins, je suis très satisfait de ma qualification. La voiture se comporte très bien sur ce circuit. Et il ne faut pas oublier Valtteri qui est parvenu à réaliser un très bon tour. Je suis très surpris qu'il soit si proche de nous."

"La qualification du Grand Prix de Monaco est un des moments forts de la saison. Il n'est pas facile d'être à l'aise et de trouver les bons réglages ici, mais on est certain d'être en mesure de faire quelque chose de bien si on y parvient."

