Départ le plus long, Vettel en pole, Hamilton en difficulté : les clés de la course à Sotchi

L'homme de la pole position : Sebastian Vettel

L'Allemand a réussi sa deuxième pole position depuis son arrivée à Maranello en bataillant jusqu'au bout contre Kimi Räikkönen, qui venait de le devancer en Q2. Avec une "rossa" jugée "phénoménale", il a coiffé son coéquipier pour 0"059, soit l'écart le plus faible en quatre éditions du Grand Prix de Russie.

Au final, il a encore fait du Vettel : en Australie et en Chine, il avait déjà délogé Bottas de la 1re ligne dans son dernier tour en Q3. Avec la chance de son côté : ça s'était joué à 0"025 à Melbourne et à 0"001 à Shanghai.

Sebastian Vettel (Ferrari) au Grand Prix de Russie 2017Ferrari S.p.A.

Le battu : Kimi Räikkönen

Iceman attendra encore pour décrocher sa première pole position depuis 2008. Et cette capacité à sortir le tour qu'il faut au dernier moment est sans doute ce qui le sépare encore de son coéquipier. Il a invoqué le trafic pour expliquer son échec en Q3 mais il était en avance de 0"1 sur sa pole position et sans son erreur du dernier virage, il décrochait la récompense.

Le perplexe : Lewis Hamilton

Le Britannique a fini la qualification avec le meilleur secteur 1 mais il a glissé (donc perdu du temps) toute la journée dans le secteur 3. Sans pointer du doigt un mauvais ciblage de son set up. "Je n'étais simplement pas assez rapide. Nous devrions être dans une meilleure position dimanche", a-t-il résumé. Une phrase qui sous-entend qu'il a réglé son bolide pour limiter la dégradation de ses pneus en course.

Lewis Hamilton (Mercedes) au Grand Prix de Russie 2017Getty Images

Le regret de la qualification : L'élimination de Romain Grosjean

Le Français, dernier, a été frustré par le déploiement d'un drapeau jaune dans son tour décisif en Q1 mais il faut être honnête, il jetait ses dernières forces dans la bataille avec l'énergie du désespoir et cet incident est l'arbre qui cache la forêt chez Haas. L'écurie veut profiter au maximum du dépôt de gomme et joue trop son va-tout dans le money time.

Le performer : Esteban Ocon

Le Français s'est hissé pour la première fois en Q3 et a réalisé le 10e temps, à 0"093 de son coéquipier Sergio Pérez. Après des sorties peu heureuses en Australie et en Chine, il poursuit sur la bonne impression laissée à Bahreïn.

Le gaffeur : Jolyon Palmer

Franchement, on se demande ce qu'il fait là. Il avait collectionné les erreurs stupides à Sakhir et on l'a encore retrouvé dans le mur en Q1. Pas pro.

Ce que la qualification nous a appris : La Red Bull RB13 est bien ratée

Daniel Ricciardo a pris une gifle en se qualifiant 5e à 1"711, juste devant Felipe Massa (Williams), et Adrian Newey a toutes les raisons de passer son temps à l'usine pour sortir une évolution digne de sa réputation au Grand Prix d'Espagne. C'est la première fois qu'il rate une monoplace faite pour un nouveau règlement, même s'il n'avait pas vu venir le coup du double diffuseur en 2009. L'écurie autrichienne laisse ses pilotes incriminer le V6 Renault mais si le moteur était le problème, la R.S.17 n'aurait pas été à 0"3 de la meilleure RB13 en Q3.

Daniel Ricciardo (Red Bull) au Grand Prix de Russie 2017Getty Images

Les sanctionnés : Carlos Sainz et Stoffel Vandoorne

3 places pour Carlos Sainz (Toro Rosso), responsable de l'abandon de Lance Stroll (Williams) à Bahreïn, et 15 pour Stoffel Vandoorne (McLaren) qui a reçu un nouveau propulseur vendredi. L'Espagnol a glissé de la 11e à la 14e place et le Belge, qualifié 17e, à la dernière place.

La stat

Une pole position est devenue un événement chez Ferrari, qui a signé sa première à Sotchi et sa 6e seulement depuis la saison 2010.

La décla : Daniel Ricciardo

" Je ne peux pas nier que l'écart par rapport aux Ferrari et aux Mercedes est énorme : J'étais à 1"7 de Rosberg l'an dernier et là, j'en concède 1,8 à Vettel. "

Ce qu'il faut savoir avant la course

Le départ sera crucial à 14h00 : avec 800 mètres, Sotchi propose le run le plus long de la saison entre la grille et le virage n°1.