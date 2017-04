Felipe Massa prend la défense de Lance Stroll avant Sotchi

Lance Stroll connaît des débuts délicats en Formule 1 avec Williams. Le jeune pilote canadien de 18 ans n’a pas encore ouvert son compteur depuis l’ouverture du championnat le mois dernier à Melbourne, alors que son équipier Felipe Massa compte déjà 16 points à son actif. Massa estime toutefois que Stroll bénéficie de circonstances atténuantes et que son jeune âge n’a rien à voir dans son manque de résultats.



"Lance ne doit pas se laisser abattre et ne doit pas faire attention à ce que disent les médias. Il doit être positif et se dire que la chance va bien finir par tourner", a déclaré Massa, qui occupe la septième place au championnat, jeudi à Sotchi. "Lorsqu’il aura terminé sa première course, il commencera à gagner en confiance. Il n’est encore qu’au tout début de sa carrière en Formule 1, il faut donc lui laisser du temps."



"Il est clair qu’il ne connaît pas le début de saison escompté. Mais il faut aussi rappeler qu’il a connu des problèmes de freins à Melbourne et que ce qui s’est passé en Chine et à Bahreïn n’était pas de sa faute." "En Chine, Checo [Sergio Pérez, NDLR] se trouvait derrière lui et il ne pouvait pas le voir d’où il était. Donc aurait-il pu l’éviter ? Absolument pas. Et lors de la dernière course, ce n’était pas non plus sa faute mais celle de Sainz. Il faut donc lui laisser du temps."



Retrouvez plus d’articles sur F1i